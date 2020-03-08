Sağlık Sen'den Kızılay kan bağış aracına ziyaret
Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkan Vekili Sabğatullah Anmal ve teşkilat üyeleri Türk Kızılay'ının Silopi ilçesindeki kan bağış aracında çalışan kadın personelleri ziyaret etti.
08.03.2020 22:49 | Son Güncelleme: 08.03.2020 22:49
Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkan Vekili Sabğatullah Anmal ve teşkilat üyeleri Türk Kızılay 'ının Silopi ilçesindeki kan bağış aracında çalışan kadın personelleri ziyaret etti.
Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkan Vekili Anmal ve beraberindekiler, Silopi'de bulunan Kızılay kan bağış aracını ziyaret etti. Anmal ve beraberindekiler, burada çalışan kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak karanfil dağıttı.
Hediyelerini alan kadınlar da Anmal ve beraberindekilere teşekkür etti. - ŞIRNAK
Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkan Vekili Anmal ve beraberindekiler, Silopi'de bulunan Kızılay kan bağış aracını ziyaret etti. Anmal ve beraberindekiler, burada çalışan kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak karanfil dağıttı.
Hediyelerini alan kadınlar da Anmal ve beraberindekilere teşekkür etti. - ŞIRNAK
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Sağlık Sen'den Kızılay kan bağış aracına ziyaret
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