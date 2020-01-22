Haberler » Güncel » Sağlık-Sen'den Milli Eğitim Müdürü Babayiğit'e ziyaret - Haber

Sağlık-Sen'den Milli Eğitim Müdürü Babayiğit'e ziyaret

Sağlık-Sen Şırnak İl Başkan Yardımcısı Mehmet Yalçın, İdil Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan Yunus Babayiğit'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

22.01.2020 15:43 | Son Güncelleme: 22.01.2020 15:48Sağlık-Sen'den Milli Eğitim Müdürü Babayiğit'e ziyaret
Sağlık-Sen İl Başkan Yardımcısı Mehmet Yalçın, Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan Yunus Babayiğit'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Sağlık-Sen Şırnak Başkan Yardımcısı Mehmet Yalçın beraberinde İdil Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Bilal Baykal, İdari ve Mali İşler Müdürü Abdülaziz Dayanan ve Sağlık Bakım Hizmetleri Mehmet Şerif Zan ile birlikte İdil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Yunus Babayiğit'i makamında ziyaret edip hayırlı olsun dileğinde bulundu. Ziyarette İdil'de yapılması tamamlanan ve hizmete giren ilk öğretim, orta öğretim ve lisenin öğrencilerimizin başarısına daha iyi katkı sunacağı kaliteli bir eğitim için ellerinden geleni gece gündüz demeden yapmaya çalışacaklarını söyleyen Milli Eğitim Müdürü Yunus Babayiğit İdil'den yakın il ve ilçelere fen lisesine giden 80 öğrencilerinin olduğunu, ilçe içinde eksiklik olarak hissettikleri fen lisesinin açılması için de ilgili kişilerle iletişime geçerek girişimde bulunduklarını söyledi.

Sağlık Sen Şırnak İl Başkan yardımcı Mehmet Yalçın ve İdil Devlet Hastanesi yönetimi'de öğrencilerin eğitimi konusunda gece gündüz, tatil demeden fedakarca görev yapan tüm milli eğitim camiasında başarılar dileyip, Milli Eğitim Müdürü Yunus Babayiğit'e de yeni görevinin hayırlı olmasını diledi. - ŞIRNAK

Mehmet Yalçın, Şırnak, İdil, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

20:34  Yunak CHP İlçe Başkanı Parlaker, güven tazeledi
20:33  Meteoroloji'den peş peşe fırtına uyarısı! Yarın sabah etkisini gösterecek
20:30  "8. Anatomi Kış Günleri" düzenlendi
20:30  Esenyurt'ta bir mobilya atölyesinde yangın çıktı
20:30  İstanbul'da 7 bin 527 servis aracı denetlendi, 1 milyon 735 bin TL ceza uygulandı
22.01.2020 20:40:56