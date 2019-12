Sağlık-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Ensarioğlu: "Miladını dolduran mevcut döner sermaye yönetmeliği...

Sağlık-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Nurhak Ensarioğlu, döner sermaye sisteminin miladını doldurduğunu belirterek, köklü değişiklikler yapılması gerektiğini söyledi.Sağlık-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Nurhak Ensarioğlu, döner sermaye sistemi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sistemin miladını doldurduğunu vurgulayan Ensarioğlu, sağlık tesislerinin çoğunun artık döner sermaye ödeyemez duruma geldiğini ifade etti. Ensarioğlu, "Döner sermaye artık dönmüyor. Sağlıkta bugün itibarı ile gelinen noktada sağlık çalışanlarının iş yükü sürekliartmasına rağmen sağlık tesislerinin çoğu döner sermaye ödeyemez hale gelmiştir. Miladını dolduran mevcut döner sermaye yönetmeliği bir an önce değişmeli. Hakkaniyetten uzak bir döner sermaye sistemi sağlıkta dönüşümün mimarları olan sağlık çalışanlarının iş barışını zedeler duruma gelmiştir. Sağlık-Sen olarak sağlık çalışanları için ayrıcalık değil adalet istiyoruz. Döner sermayedeki adaletsizliğin ortadan kaldırılması, daha adil ve hakkaniyetli bir sistemin inşa edilmesi için mücadele ettiğimizin ve edeceğimizin bilinmesini isteriz. Sağlık ve sosyal hizmet çalışanları çalışma şartlarının zorunluğuna rağmen mesleklerini icra ederken insani değerleri yüksek bir fedakarlık örneği göstermektedir. Aynı fedakarlık sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının ekonomik ve özlük haklarının iyileştirilmesi hususunda da gösterilmelidir. Sağlık-Sen Genel Merkezimiz tarafından daha adil ve hakkaniyetli bir döner sermaye modeli Sağlık Bakanlığımıza iletilmiş ve de takibi yapılmaktadır. Çok zor şartlarda ve fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarımızın hak ettikleri döne sermaye ücretlerini alabilmeleri için gerekli düzenlemeler bir an önce yapılarak hayata geçirilmelidir. Döner sermayenin zerresi kalmamıştır, bununla birlikte sağlık kuruluşlarındaki çalışan kardeşlerimizin arasında çalışma barışını bozmuştur. Amacımız gece gündüz demeden fedakarca çalışan sağlık çalışanlarının hak ettiği döner sermayeden Bakanlığımızca bir an önce acil bir şekilde buna bir çözüm üretip döner sermayenin bir an önce sil baştan yapılandırılmasıdır. Çalışanlarımızın emeğinin karşılığı verilmeli. Döner sermaye yalnızca ismi kalmış, çalışana katkı sunmuyor. Bir an önce köklü bir çözüm üretilmeli" dedi. - DİYARBAKIR