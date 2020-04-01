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Sağlık-Sen Edirne Şube Başkanı Turhan: "Sağlık çalışanlarının tamamı ücretsiz taşımadan...

Sağlık-Sen Edirne Şube Başkanı Erhan Turhan, Edirne'deki bazı sağlık çalışanlarının toplu ulaşımdan ücretsiz faydalanması konusunda sıkıntılar yaşandığını öne sürdü.

01.04.2020 12:08 | Son Güncelleme: 01.04.2020 12:40
Sağlık-Sen Edirne Şube Başkanı Turhan:
Sağlık-Sen Edirne Şube Başkanı Erhan Turhan, Edirne'deki bazı sağlık çalışanlarının toplu ulaşımdan ücretsiz faydalanması konusunda sıkıntılar yaşandığını öne sürdü.
Turhan, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında sağlık çalışanlarının toplu taşımadan ücretsiz yararlanmasıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı genelgesi olduğunu anımsattı.
Genelgenin yayımlanmasının ardından Edirne Toplu Ulaşım Sistemi (ETUS) ve Edirne Belediyesiyle görüşmeler yaptığını aktaran Turhan, yetkililerin sağlık çalışanlarının yanlarında olduğunu belirten bir yaklaşımda bulunduğunu kaydetti.
Uygulamaya geçildiği ilk günden itibaren Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görev yapan sağlık görevlileri başta olmak üzere kentte görev yapan sağlık çalışanlarının ücretsiz ulaşımla ilgili sorunlarla karşılaştığını ileri süren Turhan, ETUS şoförlerinin bazı sağlık görevlilerinin kimlik kartlarını tanımadığını öne sürdü.
Yaşanan sorunlar üzerine yetkili kurumlarla görüştüğünü belirten Turhan, şunları kaydetti:
"Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu'nu aradım, kendisi de yardımcı olacağını söyledi, maalesef sorun yine de çözülmedi. Belediye Ulaşım Hizmetleri sorumlusunu aradım, toplantısı olduğunu belirten görevli numaramı aldı, muhakkak başkan beyin dönüş yapacağını söyledi, ancak dönen olmadı. ETUS başkanını aradığımda, Sağlık Bakanlığı'na bağlı çalışanları zaten ücretsiz taşıdıklarını ancak fakülte çalışanları ile ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin meclis kararı ile devreye girebileceğini bu yüzden bu konuda bir şey yapma şanslarının olmadığını söyledi. Sağlık çalışanlarının tamamı ücretsiz taşımadan yararlanmalıdır."
Turhan, sorunun canla başla gece gündüz çalışan sağlık çalışanlarını üzdüğünü ifade ederek, kısa sürede çözülmesini beklediklerini vurguladı.
Koronavirüs salgınının önlenmesi için sağlık çalışanlarının büyük mücadele verdiğini ve morale ihtiyacı olduğunu aktaran Turhan, Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle hak olarak tanınan bu durumdan tüm sağlık çalışanların yararlanmasını beklediklerinin altını çizdi.
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Kaynak: AA

Etiketler: Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Koronavirüs, Edirne, Güncel
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