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Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş, Ağrı'da

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Ağrı'ya geldiSağlık - Sen Genel Başkanı Durmuş, akşam Ağrı Sağlık-Sen Şubesi üyeleri ile özel bir restoranda, düzenlenecek programda bir araya gelecek.

28.11.2019 16:46 | Son Güncelleme: 28.11.2019 16:51Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş, Ağrı'da
Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere 'ya geldi

Sağlık - Sen Genel Başkanı Durmuş, akşam Ağrı Sağlık-Sen Şubesi üyeleri ile özel bir restoranda, düzenlenecek programda bir araya gelecek.

Ağrı Sağlık-Sen Şube Başkanı Fevzi Mağal ve sendika üyeleri tarafından karşılanan Durmuş beraberindekilerle, geldiği Ağrı'da ilk olarak, geçtiğimiz günlerde yaşama veda eden Ağrı Sağlık-Sen Şubesi Başkan Yardımcısı Yakup Yaşar'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Ardından İl Sağlık Müdürlüğü ve Ağrı Devlet Hastanesini ziyaret etti. - AĞRI

Semih Durmuş, Ağrı, Güncel

Kaynak: İHA

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