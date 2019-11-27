Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş: Döner sermaye yönetmeliği  miadını doldurdu

NİĞDE'de toplantıda konuşan Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, döner sermaye yönetmeliğinin miadını doldurduğunu, adil ve adaletli bir şekilde yeniden yapılandırılması gerektiğini söyledi.

Sağlık-Sen Genel Başkan Semih Durmuş, sendikanın Niğde şubesi tarafından kentteki bir otelde düzenlediği İl Divan Toplantısı'na katıldı. Yaklaşık 7 yıldır döner sermayedeki haksızlıkların ve yanlışlıkların konuşulduğunu ifade eden Durmuş, ilk başlarda sihirli değnek olarak görülen yönetmeliğin artık miadını doldurduğunu, kendi başına sorun üretir hale geldiğini ve yeniden adil ve adaletli bir şekilde yapılandırılması gerektiğini belirtti. Başkanlığa seçildiklerinde ilk oluşturdukları komisyonun, döner sermaye komisyonu olduğunu vurgulayan Durmuş, şöyle devam etti:

"Çünkü en önemli sorunumuz bu. Yaptığımız çalışmayı bakanlığa sunduk, 'hekimlerle alakalı performans uygulaması mutlaka olsun' diyorsunuz, olsun ama 'hekim dışı personelle alakalı böyle bir model teklifimiz var bunu uygulayın' diyoruz. Sağlık çalışanlarının performans uygulaması yok ama herkesin kabul edebileceği makul ve mantıklı kriterler getirelim. İnsanların çalışacağı il bir kriter olsun. İstanbul'da çalışanla Bartın'da çalışan aynı ücreti almasın. Hastane bir kriter olsun. Üçüncü basamak bir hastaneyle entegre hastane bir olmasın. Çalışılan servis bir kriter olsun. Bazı servislerde personel istihdam etmekte gerçekten zorluk çekiliyor. Eğitim bir kriter olsun. Bunlar belirlensin ve bunun karşılığında çalışana sabit ücretler verilsin."

Toplantıya Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Ak Parti Niğde İl Başkanı Mahmut Peşin ve çevre illerin şube başkanları da katıldı.