Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş maaşına yüzde 85 zam yaptı

Türkiye'de bu yıl memurlar, Hakem Kurulu tarafından verilen karara göre 2020'nin ilk 6 ayında yüzde 4, ikinci 6 ayında yüzde 4 zam almıştı. Memur-Sen'e bağlı Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş ise kendi maaşına yüzde 85 zam yaptı, maaşı 26 bin liraya yaklaştı.

DELEGELER KONGREDE YOKTU

Memur-Sen'e bağlı Sağlık-Sen yönetimi toplu sözleşme öncesi 27 Temmuz 2019 tarihinde Kızılcahamam'da 5 yıldızlı bir otelde tüzük tadil kongresini gerçekleştirdi. Ancak tüm delegelerin katılımıyla yapılması gerekenkongrede sadece başkanlar vardı.

KONGREDE BAŞKANLARA YÜKSEK ZAM KARARI

Kongrede genel başkan, genel merkez yönetimi ve şube başkanlarının maaşlarına da dikkat çekici bir şekilde zam yapılma kararı verildi. Yayınlanan katsayı uyarınca, illerde Sağlık-Sen şube başkanlarına verilen net maaş 14.037 TL olurken brüt rakamın 19.500 TL olduğu görüldü.

DURMUŞ'UN MAAŞI 26 BİN LİRAYA YAKLAŞTI

Sağlık Sen Genel Başkanı Semih Durmuş'un maaşı yüzde 85 artışla 26 bin liraya yaklaştı.Sendikanın 250 bin üyesi bulunuyor.