Sağlık-Sen İzmir 1 No'lu Şubesinden Buca kaymakamına ziyaret

Sağlık-Sen İzmir 1 No'lu Şubesi, Buca Kaymakamlığı görevine atanan eski Karabağlar Kaymakamı Mehmet Sadık Tunç'u makamında ziyaret etti.



Sağlık-Sen İzmir 1 No'lu Şubesi, geçtiğimiz aylarda Buca Kaymakamlığı görevine atanan Mehmet Sadık Tunç'u makamında ziyaret ederek, kendisine yeni görevinde başarılar diledi. Sağlık-Sen İzmir 1 No'lu Şubesi Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, Sağlık-Sen Buca İlçe Başkanı Ali Bardak ve sendika temsilcilerinin bulunduğu ziyarette, sağlıkta şiddetin önlenmesi, sağlık çalışanlarının iş yoğunluğu, personel yetersizliği konulara değinildi. Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, sağlık çalışanlarının mağduriyetinin giderilmesi ve bu konuda ciddi adımların bir an önce atılması gerektiğinin altını çizdi.



Buca Kaymakamı Mehmet Sadık Tunç da, "Makamımın bana sağladığı yetkiler çerçevesinde elimden gelen desteği vereceğim. Sağlık çalışanlarının iyi ve kaliteli hizmet verebilmesi çalışma ortamlarının ve şartlarının iyileştirilmesinden geçer. Sağlık camiası toplum içinde vazgeçilmez bir öneme sahiptir" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA