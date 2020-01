Sağlık-Sen İzmir 2 No'lu Şube il divan toplantısını yaptı

Sağlık-Sen İzmir 2 No'lu Şube Başkanlığı, il divan toplantısını gerçekleştirilirken, toplantıya yoğun katılım vardı.Sağlık-Sen İzmir 2 No'lu Şube Başkanlığı tarafından düzenlenen il divan toplantısı, yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.Toplantının açılış konuşmasını yapan Sağlık-Sen İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Ekrem Özdemir, gece ve gündüz mücadele verdiklerini söyledi. Özdemir, "İlk günden itibaren bu kararlılık ve azimle yürüyor ve sadece temsil misyonunu üstlendiğimiz sağlık çalışanlarının değil; ülkemizin geleceği içinde dertleniyor ve durmadan, yorulmadan, gece gündüz demeden mücadelemize devam ediyoruz. Biz; Anadolu'nun mayası, birlik ve beraberliğin, kardeşliğin teminatıyız" dedi."Toplumun ve kamu vicdanının güçlü sesiyiz"Sendikal mücadeleyi bir sınıf ya da çıkar çatışması değil, adalet, hakikat ve erdem arayışı olarak gördüklerini dile getiren Özdemir, "Niceliğe bağlı sayısal çoğunluğun sahte güven hissine yaslanmayan, zirveden başı dönmeyen, her dem yenilenen ve büyük ve güçlü olanların statükodan, küçüklerin değişimden yana tavır aldığı dünyada, Türkiye'nin en büyük sendikası olduğu halde statükoyla kavgayı, varlık nedeni olarak gören, vesayetle mücadelenin yegane adresi olan sendikayız. Gelir dağılımında adaleti önemseyen, ilke olarak mazlum ve mağdurun hakkını korumayı benimseyen, gözyaşı ve alın terinin renginin aynı olduğu gerçeğiyle kimsenin rengine, şekline, dinine, diline, mezhebine meşrebine bakmaksızın herkesi önemseyen ve özümseyen bir teşkilatız. Sürekli darbe ve müdahalelerle ifadesiz bırakılmaya çalışılan, ideal bir terkip içerisinde kendi dinamikleri ve çağın gerekleriyle yoğrulmasına izin verilmeyen ülkemizin ifadesi, toplumun ve kamu vicdanının güçlü sesiyiz" ifadelerini kullandı.Ezberleri bozan bir sivil toplum kuruluşu anlayışı doğrultusunda hareket ettiklerini dile getiren Özdemir, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Selçuk' tan Bergama'ya, Karaburun'dan Kiraz'a kadar 112 istasyonlarından, hastanelere, aile sağlığı merkezlerinden toplum sağlığı merkezlerine kadar tüm sağlık emekçilerinin sorunlarına çözüm üretmek, yaralarına merhem olabilmek için binlerce kilometre yol kat ettik. Sağlık ve sosyal hizmet kurumlarındaki paydaşlarımızı, muhataplarımızı ve yöneticilerimizi sürekli ziyaret ederek iletişim kanallarımızı güçlü tuttuk."Genel Başkan Semih Durmuş da, birçok kazanımda Sağlık-Sen'in imzası olduğunu belirtti. Durmuş, "Biz teşkilatımız ile birlikte çok büyük kazanımlara imza attık, bundan sonrada atmaya devam edeceğiz. Medeniyet değerlerimiz ile yaptığımız sendikal mücadelemizi bu yıl çeyrek asır ile taçlandırıyoruz. 250 bini aşan teşkilatımız ve 1 milyonu aşan sağlık çalışanımız için mücadele etmek en büyük gurur kaynağımız. Yetkiyi aldığımız günden bu yana sadece ücret değil sosyal kazanımlarında adresi olduk. Dün olduğu gibi çeyrek asırlık davamızın bayrağını en yükseklere taşımaya devam edeceğiz" diye konuştu."Sağlıkta devrim yaptık"Sağlık çalışanlarının sorunlarını çözmek için yoğun çaba sarf ettiklerini ifade eden Durmuş, "Sağlık çalışanlarının hakları tam ve eksiksiz olarak ödenmelidir. Döner sermaye adaletsizliğinin son bulması gerekiyor. Adaletli bir döner sermaye sisteminin hayata geçirilmesini sağlamak temel önceliğimizdir" dedi.AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar ise "Kanuni Sultan Süleyman'ın, 'Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi' ilkesinden hareketle, Devlet-i Aliyye-i Osmaniye'yi bir sağlıklı nefese feda edebilecek bir inanış bizim kültürümüzde var. Halk içinde devletten daha itibarlı bir şey olmadığı gibi dünyada da sağlıklı bir nefes gibi, sağlıklı bir hayat gibi bir mutluluk yoktur. Bu açıdan siz ve temsil ettiğiniz kurum yanı sağlık ve sağlık çalışanları AK Parti ve Hükümet olarak bizim en önemli önceliklerimiz arasındadır" diye konuştu.AK Parti olarak sağlıkta devrim yaptıklarını dile getiren Milletvekili Kırkpınar, "Sizlerinde yakinen bildiği üzere AK Parti olarak hastanelerin birleşmesinden, sağlık sigortası sisteminin geliştirilmesine, altyapı, araç-gereç ve personel eksiğinin giderilmesine kadar her alanda çok büyük yatırımlar yaptık. Hastane ve tedavi kurumlarımızın sayısını 2 bin 825'ten 5 bin 488'e yükselttik. Hastanelerimizin toplam yatak sayısını 239 bine, nitelikli yatak sayısını 145 bine çıkardık. Sağlık çalışanlarının sayısını 378 binden 1 milyon 24 bine ulaştırdık. Hastanelerimizde teşhis ve tedavi cihazlarından ambulanslara kadar her alanda sayıyı ve kaliteyi fevkalade yükselttik" ifadelerini kullandı. - İZMİR