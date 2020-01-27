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Sağlık-Sen Kırşehir Şube Başkanı Yasin Yücesan Açıklaması

Sağlık-Sen Kırşehir Şube Başkanı Yasin Yücesan, Elazığ depremi sonrası yaptığı açıklamada, depremlerin kardeşlik ve birliktelik ruhu ile altından kalkılacak mesele olduğunu söyledi.

27.01.2020 15:25 | Son Güncelleme: 27.01.2020 15:30Sağlık-Sen Kırşehir Şube Başkanı Yasin Yücesan Açıklaması
Sağlık-Sen Şube Başkanı Yasin Yücesan, depremi sonrası yaptığı açıklamada, depremlerin kardeşlik ve birliktelik ruhu ile altından kalkılacak mesele olduğunu söyledi.

Yücesan yaptığı açıklamada; "Malatya, Şanlıurfa, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Tunceli ve Hatay'ın da bulunduğu birçok ilde deprem hissedildi. Allah'ın yeryüzündeki en büyük imtihanlarından biri olan deprem; ancak birlik, beraberlik ve kardeşlikle altından kalkılabilecek bir hadisedir. Memur-Sen ailesi olarak üzerimize düşen görevi yerine getirmek için elimizden geleni yapıyoruz ve dahası için de yapmaya hazırız" dedi. - KIRŞEHİR

Kırşehir, Deprem, Elazığ, Güncel

Kaynak: İHA

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