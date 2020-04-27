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Sağlık-Sen Kırşehir Şubesi'nden sağlık çalışanlarına ÖTV muafiyeti talebi

Sağlık-Sen Kırşehir Şube Başkanı Yasin Yücesan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarından bir seferlik Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) alınmaması çağrısında bulundu.

27.04.2020 13:24 | Son Güncelleme: 27.04.2020 13:42
Sağlık-Sen Kırşehir Şubesi'nden sağlık çalışanlarına ÖTV muafiyeti talebi
Sağlık-Sen Kırşehir Şube Başkanı Yasin Yücesan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarından bir seferlik Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) alınmaması çağrısında bulundu.
Yücesan, yaptığı yazılı açıklamada, salgınla mücadeledeki Türkiye'nin başarısının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğindeki hükümetlerin son 20 yılda sağlık alanındaki yaptığı yatırımların ve desteğin eseri olduğunu ifade etti.
Sağlık çalışanlarının koronavirüs mücadelesinde en ön sırada görev yaptıklarını vurgulayan Yücesan, onların motivasyonlarının yüksek tutulması ve takdir görmelerinin önemine vurgu yaptı
Yücesan, sağlık çalışanlarına süreli ÖTV muafiyeti talep ettiklerini belirterek, "Cumhurbaşkanımız ve Maliye Bakanımızdan otomotiv sektörünü ve beyaz eşya sektörünü canlı tutacak ve destekleyecek nitelikte sağlık çalışanlarına özel, hususi otomobil ve beyaz eşya alımlarında ÖTV'nin bir sefere mahsus sıfırlanmasını talep ediyoruz. Bu talebimizi sayın Cumhurbaşkanımız ve Maliye Bakanımızın geri çevirmeyeceğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Kırşehir, Maliye, Güncel, Haber
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