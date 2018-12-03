Sağlık-Sen Manisa'daki Engellilerle Buluştu

03 Aralık 2018 Pazartesi 11:32



03 Aralık 2018 Pazartesi 11:32

Manisa'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Sağlık-Sen Manisa Şubesi tarafından engelli sağlık çalışanlarına yönelik kahvaltılı program düzenlendi.Sağlık-Sen Manisa Şubesi tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli sağlık çalışanlarına yönelik kahvaltılı program gerçekleştirildi. Programda engelli sağlık çalışanlarıyla bir araya gelen sendika yönetimi, engellilerin yaşadığı sıkıntıları dinleyerek çözüm üretilmesi için fikir alışverişinde bulundu.Programda konuşan Sağlık-Sen Engelliler Komisyonu Başkanı Ufuk Gıcı, "Her gün engellilerin problemleriyle karşı karşıyayız. Manisa'da engelliler adına kurulmuş olan memur sektöründe tek komisyon biziz. Biz de büyük çalışmalar yapmaya gayret gösteriyoruz" dedi.Gıcı'nın ardından konuşan Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi ve Sağlık-Sen Manisa Şubesi Başkanı Mustafa Irgatoğlu, "Hepimizin önüne hayatta bir çok engel çıkmıştır. Yaşamak aslında bir nevi engellerle mücadele etmektir. Önemli olan engellerle karşılaşmak değil, önemli olan engellerle mücadele etmek, önemli olan bu koşulları değiştirmek. Engel olan, engele sebep olan bu koşulları değiştirmek ya da bizim için uygun koşulların neler olduğunu ortaya koyabilmek. İşte bu anlamda bugünün de vesilesiyle bu yönde çalışmalar yapmaya gayret ediyoruz" ifadelerini kullandı.Engellilere yönelik çalışmaları bir güne değil tüm yıla yayılması gerektiğini söyleyen İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Leyla Arıcı "Tabi ki bir gün olarak anmak doğru değil. Farkındalık yılın bir günü değil tüm günlerdir. Bu da kamu politikaları, bizlerin, sağlık çalışanlarının ve hükümetin politikasıyla yapılan çalışmalarla daha iyi fark edilmiş. Amacımız daha da engelsiz günler oluşması. Herkes engelli olabilir. Hepimizin engelli olabileceğini düşünerek bu çalışmaları yürütmesi gerekiyor.İl Sağlık Müdürlüğünde yaklaşık 200 engelli arkadaşımız var. Yaptığımız çalışmaları onlar da fark eder" diye konuştu.Programa Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Leyla Arıcı, Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi ve Sağlık-Sen Manisa Şubesi Başkanı Mustafa Irgatoğlu, Engelliler Komisyonu Başkanı Ufuk Gıcı, Destek Hizmetleri Başkanı Mustafa Tokmak, Sağlık Hizmetleri Başkanı Levent Dinçer ve engelli sağlık çalışanları katıldı. - MANİSA