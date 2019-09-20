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Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Gıyasettin Ucaş'ın acı günü

Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı ve Cizre Devlet Hastanesi İdari ve Mali İşler Müdürü Giyasettin Ucaş'ın amcası Yusuf Ucaş tedavi gördüğü Cizre Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

20.09.2019 14:20Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Gıyasettin Ucaş'ın acı günü
Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı ve Cizre Devlet Hastanesi İdari ve Mali İşler Müdürü Giyasettin Ucaş'ın amcası Yusuf Ucaş tedavi gördüğü Cizre Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Ucaş'ın Cenazesi İdil'e bağlı Yarbaşı köyünde defnedildi.

Yaklaşık 10 gündür Cizre Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi gören Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Giyasettin Ucaş'ın amcası Yusuf Ucaş, 75 yaşında hayatını kaybetti. Ucaş'ın cenazesi yakınları tarafından Cizre Devlet Hastanesi'nden alınarak İdil ilçesine bağlı Yarbaşı köyü camisine getirildi. Burada dini vecibeleri yerine getirilen cenaze daha sonra köy mezarlığına defnedildi.

Cenazesinin defnedilmesinden sonra başsağlığı dileklerini mezarlıkta kabul eden Başkan Ucaş, daha sonra taziye evine geçti. - ŞIRNAK

Devlet Hastanesi, Şırnak, Cizre, İdil, Güncel

Kaynak: İHA

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