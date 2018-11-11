Sağlık-Sen Şırnak Şubesi Başkanı Ucaş, Güven Tazeledi

11 Kasım 2018 Pazar 12:24



11 Kasım 2018 Pazar 12:24

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Şırnak Şubesi Başkanlığına yeniden Gıyasettin Ucaş seçildi.Cizre Öğretmenevi'nde gerçekleşen Sağlık-Sen Şırnak Şubesi 3. Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, terörün olduğu dönemlerde sendika olarak sıkıntılı bir süreç yaşadıklarını belirtti.O dönemde şube başkanlığı görevini yürüten arkadaşlarının büyük bedeller ödediğini dile getiren Memiş, şöyle konuştu:"Ama hiç aldırış etmeden samimiyeti ve iyi niyeti ile sendikamızı Şırnak'ta belli bir noktaya taşıdı. Sonrasında da bu bayrağı Gıyasettin Ucaş kardeşimize emanet etti. 'Siz değerli kardeşlerimizle birlikte bu ülkenin bayrağını Şırnak'ta dalgalandıracağız. Bu ülkeyi böldürmeyeceğiz, milli ve manevi değerlerimize sahip çıkacağız' dediniz. İşte sizin o emeğiniz, gücünüz ile bugün Şırnak'tayız. Üçüncü olağan genel kurul toplantımızı yapıyoruz. Üye sayımızda çok iyi ve yetkili sendikayız. Onun için verdiğiniz emeklerinizden, desteğinizden, katkınızdan dolayı siz değerli kardeşlerime sonsuz teşekkür eder, genel kurulun sendikamıza ve Şırnak şubesine hayırlı olmasını dilerim."Başkan Ucaş da kongrede bir konuşma yaptı.Kongrede tek liste ile seçime giren mevcut başkan Ucaş, tekrar başkan seçildi.