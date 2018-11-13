Sağlık Sendikası Olağan Kurulu Toplandı

4688 sayılı Kamu Sendikaları Kanunun 22. maddesi gereği Kurum İdare Kurulu Toplantısını, Rektörlük binası toplantı salonunda gerçekleştirdi.
Toplantıya, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi adına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Veysel Haktan Özaçmak, Hukuk Müşaviri Öğr. Gör. İbrahim Kerem Ertem ve Hastane Müdürü Zeki Demiroğlu katıldı. Sağlık-Sen adına Şube Başkanı Mehmet Ali Kara, Şube Başkan Yardımcısı Yiğit Osman Darıcı ve hastane temsilcisi Murat Aygüneş katıldı.
Kurum İdare Kurulunda, Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi çalışanlarının sorunları dile getirildi. Toplantıda, çalışanların sorunlarının giderilmesinin önemi vurgulandı ve çözüm noktasında ortak kararlar alındı. - ZONGULDAK