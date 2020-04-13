Sağlık sistemi çöken Ekvador’da evlerden 700’den fazla cansız beden toplandı

Güney Amerika ülkelerinden Ekvador'da korona virüsü (Kovid-19) nedeniyle sağlık sisteminin çökmesinin evlerden ölülerin alınmadığı ve cenaze hizmeti verilmediği için yaşayan kriz devam ediyor. Ülkede korona virüsün merkez üssü haline gelen Guayaquil kentinde bulunan evlerden 700'den fazla cansız beden çıkarıldığını açıklandı.

EVLERDEN ÇIKARILAN CANSIZ BEDEN SAYISI 700'Ü AŞTI

Ekvador'un Guayas eyaletinin başkenti Guayaquil'de yaşanan kaosun ortaya çıkmasıyla oluşturulan Ortak Görev Gücüne başkanlık eden Jorge Wated, "Evlerde görev gücüyle birlikte topladığımız ceset sayısı 700'ü aştı" ifadelerini kullandı. Wated, korona virüsü salgını sırasında evlerden çıkarılanların kaçının Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini bilmediklerini belirtti.

SAHİPSİZ CANSIZ BEDENLER YAKILIYOR

Güney Amerika'nın Wuhan'ı olarak kabul edilen Guayaquil'de yetersiz sağlık sistemi nedeniyle ölüler çöp poşetlerine ya da karton tabutlara konularak ailelere teslim ediliyor. Ayrıca bazı vatandaşlar sahipsiz cansız bedenler sokaklarda yakıyor.