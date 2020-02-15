Sağlık sorunları nedeniyle konserini iptal eden Sıla'dan flaş açıklama

Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu, geçtiğimiz ay aşk yaşadığı şef Hazer Amani ile nikah masasına oturdu. Şimdilerde 2 aylık hamile olduğu iddia edilen Sıla, rahatsızlandığı için Ankara 'da vereceği konseri iptal etti.

'Bir anda yığıldım'

Sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşım yaparak sahneye çıkamayacağını söyleyen Sıla, "Dipçik gibiyken bir anda yığıldım. Hiç kendi rahatsızlığım sebepli sahneye çıkamamışlığım olmamıştı. Bu beni hastalığımdan daha da üzdü. Akşamüstüne kadar bekledik, bir gayret ayaklanırım diye ama nafile. Affınıza sığınıyorum. Pazartesi günü yeni tarihimizi sizlerle paylaşacağız. Her daim sıhhatle" dedi.