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Sağlık sorunları nedeniyle konserini iptal eden Sıla'dan flaş açıklama

Geçtiğimiz ay Hazer Amani ile evlenen ve hamile olduğu konuşulan şarkıcı Sıla, sosyal medya hesabından Ankara'da vereceği konserini sağlık sorunları nedeniyle iptal ettiğini duyurdu.

15.02.2020 11:41 | Son Güncelleme: 15.02.2020 11:41Sağlık sorunları nedeniyle konserini iptal eden Sıla'dan flaş açıklama

Ünlü şarkıcı Gençoğlu, geçtiğimiz ay aşk yaşadığı şef Hazer Amani ile nikah masasına oturdu. Şimdilerde 2 aylık hamile olduğu iddia edilen Sıla, rahatsızlandığı için 'da vereceği konseri iptal etti.

'Bir anda yığıldım'

Sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşım yaparak sahneye çıkamayacağını söyleyen Sıla, "Dipçik gibiyken bir anda yığıldım. Hiç kendi rahatsızlığım sebepli sahneye çıkamamışlığım olmamıştı. Bu beni hastalığımdan daha da üzdü. Akşamüstüne kadar bekledik, bir gayret ayaklanırım diye ama nafile. Affınıza sığınıyorum. Pazartesi günü yeni tarihimizi sizlerle paylaşacağız. Her daim sıhhatle" dedi.


Hazer Amani, Ankara, Sıla, Magazin

Kaynak: Snob Magazin

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