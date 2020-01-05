Hastanede darp olayını gerçekleştiren şahsın odadan çıkarken söyledikleri yok artık dedirtti: Oh dövdüm rahatladım

Kahramanmaraş'ta sağlık teknikeri Serhat İğci, görevi başındayken bir hasta yakını tarafından darp edildi. Eşinin belinin ağrıması sebebiyle acil servis doktoru tarafından MR çekimine gönderilen şahıs görevlinin, "Şu an randevulu hastamız var, bir ara müsait olunca sizi de alacağım" cevabının ardından çılgına döndü. Görevliye tekme tokat saldırdı.

GÖREVLİYE SALDIRDI

Olay, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Bölümü'nde yaşandı. Hasta yakını Veli G, beli ağrıyan eşi Ü.G'yi tedavi için acil servis bölümüne getirdi. Ü.G'nin tedavisine tanı konulması için doktor tarafından MR çekilmesi söylendi. Radyoloji bölümüne gelen Veli G. MR'ın çekilmesini istedi. Sağlık teknikeri Serhat İğci ise randevulu hastanın olduğunu ve daha sonra kendisiyle ilgileneceğini söyledi. Sağlık teknikeri ile tartışmaya başlayan Veli G, MR odasında Serhat İğci'ye saldırdı.

"ODADAN ÇIKARKEN, 'OH DÖVDÜM RAHATLADIM' DEDİ"

Sağlık teknikeri Serhat İğci, kendisine saldıran kişinin darp ettikten sonra, "Oh dövdüm rahatladım" diyerek yanından ayrıldığını ifade etti.

"MÜSAİT BİR ARADA KENDİSİNİ ALACAĞIMI SÖYLEDİM"

Sağlık çalışanı olarak görevine devam edeceğini söyleyen İğci, "MR'da görev yaparken randevulu bir hastamızı hazırlarken randevusuz acilden gelen bir vatandaş bel ağrısı olduğundan bahsetti. Ben de kendisine randevulu hastamın olduğunu ve müsait bir arada kendisini alacağımı söyledim.

"TEKME TOKAT SALDIRDI"

Diğer hastayı MR'a hazırlamak için hareket ettiğimde birden bire saldırıya uğradım. İlk yumruğu vurdu ve gözümden gözlük fırladı ve ben bir şey yapamadan bana seri bir şekilde tekme tokat saldırdı. Çıkarken de "Oh dövdüm rahatladım" diye çıktı gitti. Biz bir hastanın yanlış bir hareketinden dolayı hiçbir şekilde bıkkınlık olmadan üzerimize düşen görevi yapacağız" diye konuştu.

BAŞHEKİM: BU TÜR OLAYLAR BİZİ YILDIRMAYACAK

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ökkeş Bilal ise "Hastanemizde canla başla çalışan mesai arkadaşımıza bir hasta yakını tarafından saldırı yapıldı. Olay adli mercilere iletildi ve gerekli işlemlerin yapılacağına inanıyoruz. Bu tür olaylar bizi yıldırmayacak ve biz halkımıza sürekli hizmet vermeye devam edeceğiz" diye konutu.