Sağlık Teknolojilerine "Türk İmzası"

03 Aralık 2018 Pazartesi 14:05



03 Aralık 2018 Pazartesi 14:05

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık teknolojilerine yönelik projelerin destekleneceğini belirterek, "Start-up girişimcileri sadece yatırımcı firmalarla buluşturmakla kalmayacak, onlara gerektiğinde hamilik yapacak, doğrudan yatırım desteği sağlayacağız." dedi.Koca, Bakanlıkta düzenlenen "Sağlık Endüstrileri Dönüşüm ve Araştırma Platformu" toplantısında yaptığı konuşmada, sağlık alanında yerli ve milli ürüne giden yolda çok önemli bir adımın atıldığını söyledi.Bakanlık vizyonlarının, tüm toplumun sağlıklı hayat tarzının benimsendiği, herkesin sağlık hakkının korunduğu, ihtiyaç halindeki herkesin vaktinde kaliteli sağlık hizmetine kolayca erişebildiği bir Türkiye 'ye kavuşmak olarak tanımlayan Koca, bunun da kamu, üniversite ve özel sektör iş birliğiyle ülke kaynaklarının seferber edilmesiyle sağlanabileceğini belirtti.Koca, hastalara hizmet verirken en çok tıbbi cihazlara ve ilaçlara ihtiyaç duyulduğunu belirterek, "Günümüzde kullanılan ilaçların kutu bazında yüzde 80'i artık ülkemizde üretilmektedir. Ancak değer açısından baktığımızda yüzde 54 oranında doğrudan ithal etmekteyiz. Ülkemizde yapılan üretimin de önemli bir kısmı dışa bağımlı durumdadır. Tıbbi cihazda yüzde 84 dışa bağımlılığımız mevcuttur." dedi."Difteri-tetanos aşısı ruhsat almak üzere"Stratejik öneme sahip bütün ilaç ve aşıların Türkiye'de üretilmesini hedeflediklerini vurgulayan Koca, inovatif ilaç araştırmalarında da Türkiye'nin yerini alması gerektiğinin altını çizdi.Koca, Türkiye'nin en geniş aşılama programı uygulayan ülkelerden biri olduğunu vurgulayarak, "13 antijenle hastalıklara karşı aşılama yapmaktayız. Ülkemizin nüfusu dikkate alındığında her yıl temin etmek zorunda olduğumuz aşı miktarının ne boyutta olduğunu takdir edersiniz. Her yıl satın almak zorunda olduğumuz bu aşıların da önemli bir kısmının ülkemizde üretilmesi için gayret gösteriyoruz. Bu hususta üretici firmalarla görüşmelerimiz yoğun olarak sürmektedir. Bazı somut adımların atıldığını da söyleyebilirim. İlk olarak yerli Difteri-tetanos (Dt) aşısı ruhsat almak üzeredir." diye konuştu.Tıbbı cihaz üretimine de değinen Koca, yüksek teknolojiye sahip cihazların neredeyse tamamı, sadece tek bir ülkenin ürünü olmaktan çok uzak olduğunu dile getirdi. Koca, MR, tomografi, ileri radyoterapi cihazları gibi gereçlerin, tek bir firmanın markası altında yer alsa da alt bileşenlerinin farklı ülkelerde üretildiğini, hedeflerinin sadece teknoloji transferi yapılarak üretim hatlarının Türkiye'de kurulması değil bizzat know-how'ın transferi olduğunu kaydetti.Bakan Koca, stratejik hedeflere yönelik projelerin hayata geçmesi için her türlü desteği verme kararlılığında olduklarını ifade ederek, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığının proje çağrılarına çıkmak için hazırlık yaptığını aktardı."İlaç ve tıbbi cihaz alanında keşfi olan girişimcileri destekleyeceğiz"Sağlık teknolojilerine yönelik projelerin destekleneceğini anlatan Koca, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Start-up girişimcileri sadece yatırımcı firmalarla buluşturmakla kalmayacak, onlara gerektiğinde hamilik yapacak, doğrudan yatırım desteği sağlayacağız.Üretime yönelik büyük projelere doğrudan kaynak aktarmayı planlıyoruz. Doğrudan finansal destek verebileceğimiz gibi, kamu ortaklığı ile üretimde paydaş olmak dahil, alım garantisi vererek üretim ve sonrası süreçleri güvence altına alacağız. Sağlıkta açılım vadeden araştırmacı ve yatırımcılarımızın finans talebini karşılamak için yurt içi ve yurt dışı kaynakların temininde, destek ve aracı olma yönünde kapasitemizi artıracağız.Bakanlık olarak, bu konuya gönül vermiş insanlarımıza, firmalarımıza, araştırma kuruluşlarımıza destek olmayı istiyoruz. Kısa adı SEDAP olan Sağlık Endüstrileri Dönüşüm ve Araştırma Platformunun sağlık alanında yerli ve milli ürüne giden yolda yeni ve önemli bir adım olacağına inanıyorum. Bu platform yardımıyla ilaç ve tıbbi cihaz alanlarında araştırma yapan, keşfi olan ve bu keşfi ürüne dönüştürmek isteyen tüm girişimcilere yeni fırsatlar vermeyi arzu ediyoruz.""İlaç, tıbbi cihaz ve yazılımda 'start-up' havuzu oluşturulacak"Koca, "İlaçta Yerelleşme Projesi'nin" 2 yıl önce başlatıldığını hatırlatarak, bu kapsamda yürütülen çalışmalarla önemli miktarda ithal ürünün imal ikamesinin de sağlandığını söyledi. Tıbbi cihaz alanında da benzer bir strateji üzerinde çalıştıklarını ifade eden Koca, bu çalışmalar sırasında Türkiye'nin yenilikçi sağlık teknolojilerinin geliştirilmesi ve üretilmesinde start-up düzeyinde önemli bir potansiyel olduğunu gördüklerini söyledi.SEDAP'ın Türkiye'deki bu potansiyelin gün yüzüne çıkması için bir kültür ortamı oluşturacağını dile getiren Koca, şunları kaydetti:"Bu projeyle tüm start-up firmalarımızı desteklemeyi hedefliyoruz. Sağlık teknolojileri alanında ülkemizde yenilikçi ürünleri teşvik edeceğiz. Ar-Ge üretim ekosistemini oluşturmalarına destek olacağız. Gelecek hedeflerimiz doğrultusunda sağlık alanında yerli-milli ürünlerimizi üretme ve bu ürünleri ihraç etme noktasında son derece kararlıyız. Bu önemli, stratejik ve özellikli alanda bölgemizde lider konuma yükselmeyi, dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer almayı istiyoruz. Bu amaçla çalışmalarımızı yoğun şekilde sürdürüyoruz.İlaç sanayisinde dönüşüm ve yüksek teknolojili ilaçların üreticisi olabilmek, ileri teknolojili tıbbi cihaz sahasında söz sahibi olmak için yerinde, hızlı ve etkili bir destek mekanizmasının önemine inanıyoruz. Sağlık alanında ilaç, tıbbi cihaz ve yazılım başlıkları altında bir start-up havuzu oluşturmaktayız. Bu kapsamda internet tabanlı bir platform kurduk. Çeşitli yerlerde temas ettiğimiz, bizden destek isteyenlerin ilk başvuruları alınmaya başlandı.Start-up sisteme başvurduktan sonra alt başlıklarına göre sınıflandırılıyor, ihtiyaçları belirleniyor. İlk seviyelerdeki start-up'lar uygun kuluçka merkezlerine, teknokentlere yönlendirilmektedir. Yüksek seviyedeki start-up'lar ise yatırımcı ve üreticiyle bir araya getirilecektir. Gerekirse Bakanlık olarak doğrudan destek verilecektir. Her yıl, seçilen projelerin sunulacağı start-up firmaları, üretici ve yatırımcıların bir araya getirileceği toplantılar yapacağız. Bu sayede paydaşlar arasında güçlü bir iletişim ağı kurulmasını hedefliyoruz."