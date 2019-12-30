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Sağlık turizmi için web hizmet

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sağlık turizminin gelişmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

30.12.2019 11:51 | Son Güncelleme: 30.12.2019 11:57 Sağlık turizmi için web hizmet
Büyükşehir Belediyesi, sağlık turizminin gelişmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından, Kayseri'de ki sağlık turizmi hizmetlerinin tüm dünyaya tanıtılması amacıyla web sitesi oluşturuldu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın büyük önem verdiği sağlık turizmiyle ilgili önemli bir çalışma daha yapıldı. Kayseri'de sağlık turizminin gelişmesi amacıyla önce Sağlık Turizmi Çalıştayı düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, ardından bu çalıştayda belirlenen yol haritası doğrultusunda bilgilendirme toplantılarına başladı. Bir taraftan bilgilendirme toplantıları devam ederken, bir taraftan da Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın görüşmeleri sonucu Uluslar arası Sağlık Hizmetleri A.Ş. (USHAŞ)'ın Ankara ve İstanbul'dan sonra üçüncü bürosunu Kayseri'de açması sağlandı.

Büyükşehir Belediyesi bu çalışmaların yanı sıra web sitesi oluşturarak web hizmeti vermeye de başladı. www.healthtourismkayseri.com adresiyle oluşturulan web sitesi Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sunuldu. Şimdilik 4 farklı dilde hizmet veren web sitesi, sağlık hizmeti almak isteyen turistlere hızlı ve kolay bir şekilde bilgiye ulaşım imkanı sunuyor. Sitede; Kayseri'nin turizm acenteleri, yeme içme mekanları, oteller ve sağlık kuruluşları hakkında ayrıntılı bilgiler de yer alıyor. - KAYSERİ

Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Güncel

Kaynak: İHA

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