Sağlık Turizminde Yeni Termal Projeler Hayata Geçiriliyor

Kaynak: AA

ABDULLAH YILDIZ - Türkiye'nin önemli jeotermal kaynaklara sahip illerinden Kırşehir'de, sağlık turizminde yeni istihdam ve tedavi imkanları oluşturulması için üniversite bünyesinde hazırlanan üç pilot proje hayata geçiriliyor.Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) Kırşehir Ahi Evran Üniversitesini (AEÜ) jeotermal ve tarım alanında pilot üniversite seçmesinin ardından, jeotermal kaynakların sağlık alanında daha etkin değerlendirilmesi için üç proje hazırlandı.Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından da desteklenen "Jeotermal Kaynaklı Rehabilitasyon Merkezi", "Sporcu Sağlığı Araştırma Merkezi", "Geleneksel Tamamlayıcı Tıp Uygulama Merkezi" projelerinde önemli mesafe alındı. Projeler, kısa süre içerisinde hizmete açılacak 150 yataklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinde geniş kapsamlı şekilde uygulanmaya başlanacak.AEÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayata geçirilecek üç projenin özellikle sağlık turizminde yeni istihdam ve tedavi imkanları oluşturulması açısından önemli bir katkı sağlayacağını belirtti.Projelerin sağlık turizminde Kırşehir'e büyük avantajlar sağlayacağını vurgulayan Karahocagil, şunları kaydetti:"150 yataklı hastanenin sadece fizik tedavi hastanesi olmaması için yanına yeni projeler ekledik. Tamamlayıcı tıp merkezi ve jeotermal kaynaklı rehabilitasyon merkezi de olacak. Kaplıca uygulamaları, aynı zamanda çok eskilerden beri bilinen geleneksel tamamlayıcı tıp uygulamalarıdır. Ayrıca sporcu sağlığı merkezi çok gündemde olan ve popüler bir alan. Dünyada bu konuda çok ciddi yatırımlar var. Bunu da jeotermal ile birleştirdiğiniz zaman çok faydalı ve verimli olacağını düşündük. O nedenle sporcu sağlığı merkezi de hastane bünyesine ayrı bir proje olarak dahil edildi."Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesini jeotermal kaynakları da kullanan nadir bir hastane olarak hem bölgede hem de uluslararası anlamda bir cazibe merkezi haline getirmeyi amaçladıklarını vurgulayan Karahocagil, rehabilitasyon hizmetlerinde üst düzey cihazlarla tedavi yapılacağını dile getirdi.Kırşehir'in jeotermal suyunun çok kaliteli olduğuna işaret eden Karahocagil, "Bu kaplıca suyu, Roma döneminden beri burada kullanılıyor. Bu projelerle aslında uluslararası anlamda bir yapı hazırlandı. Yurt dışından hasta kabulüne başlayacağız. Böylece daha çok kişi jeotermal sağlık turizmi için Kırşehir'e gelecek." diye konuştu.- Önde gelen 8 ilden biriAEÜ Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Figen Tuncay da doğal tedavilere ilginin giderek arttığını, özellikle hastaların tedavinin yanı sıra dinlenmek ve stres atmak için termal kaplıca merkezlerini değerlendirdiğini söyledi.Kırşehir'in, Türkiye'de tedavide jeotermal kaynak sularının kullanıldığı önde gelen 8 ilden birisi olduğuna işaret eden Tuncay, "Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi ve Fizik Tedavi Yüksekokulu sayesinde, yüksek teknolojik donanımın içinde yer aldığı fizik tedavi uygulamaları ile kaplıca tedavisinin kombine edildiği nitelikli, kapsamlı bir sağlık hizmeti vermeyi planlamaktayız." ifadelerini kullandı.Sporcu Sağlığı Merkezi Projesi sorumlusu Dr. Öğretim Üyesi Hicabi Sezgin ise merkezdeki tedavi ve rehabilitasyon sürecinde jeotermal su ile "aquaterapi" uygulanacağını ve son teknoloji ürünü cihazların kullanılacağını, bunların spor hekimliği alanında Kırşehir'e katkı sağlayacağını dile getirdi.