Sağlık Turizmine Anka Öncülük Ediyor

16 Kasım 2018 Cuma 12:10



16 Kasım 2018 Cuma 12:10

Hizmete girdiği günden bu yana yurt dışından Gaziantep'e hasta akışı sağlayarak gerek kent, gerekse ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayan Özel Gaziantep Anka Hastanesi'ni ziyaret eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu çalışmalar hakkında Anka Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Zeynal Abidin Kaplan'dan bilgiler aldı.Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Özel Gaziantep Anka Hastanesi'ni ziyaret etti. Özel Gaziantep Anka Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, Yönetim Kurulu Başkanvekili ve Genel Müdür Uzman Dr. Cengiz Bayram, Yönetim Kurulu üyesi Ali İhsan Sofuoğlu tarafından karşılanan Fadıloğlu önce hastaneyi gezerek incelemelerde bulundu. Fadıloğlu'na Başhekim Dr. Fırat Dalgıçer tarafından hastane ile ilgili bilgiler verildi. Acil servisi ve yenidoğan yoğun bakım ünitesini ziyaret eden Fadıloğlu, daha sonra polikliniklerdeki hastalar ve hasta yakınları ile görüşerek, onlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.Irak'tan geldi şekerden kurtulduFadıloğlu, Özel Gaziantep Anka Hastanesi'nde diyabet cerrahisi uygulanan Iraklı bir hastayı da ziyaret ederek durumu hakkında da bilgi aldı. Ameliyatının ardından şeker değerinin normal seviyelere düştüğünü, insülin kullanmayı kestiğini dile getiren Iraklı Sherzad Asaad İsmael adlı hasta, "56 yaşındayım ve dört yıldır şeker hastasıyım. Şekerim çok yüksekti. Hastalıktan kurtulmak istiyordum. Bunun için Türkiye ve Avrupa'da ki tüm hastaneleri araştırdım. Özel Gaziantep Anka Hastanesi'nin bu konuda çok başarılı olduğunu öğrendim. Burada ameliyat olup, sağlığına kavuşan Iraklı hastalarla da görüştüm. Sonuçtan çok memnun olduklarını öğrenince daha fazla vakit kaybetmeden ameliyat oldum. İyi ki olmuşum. Kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum. 109 kiloyum ve ameliyat sonrası en büyük hedefim kilolarımdan kurtulmak. Burada gördüğüm ilgi ve ameliyat sonrası uygulanan tedavi gerçekten dünya standartlarında. Allah doktorlarımdan ve bu hastaneyi yaptıranlardan razı olsun" dedi."Anka, Gaziantep adına gurur verici bir sağlık tesisi"Gaziantep'in sağlık konusunda önemli bir noktaya geldiğine dikkat çeken Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, sağlık turizmi için de Gaziantep'in yeterli sağlık alt yapısına sahip olduğunu ifade ederek, Anka Hastanesi'nin ilk inşa edilişinden itibaren geleceğe yönelik önemli bir yatırım olarak planlandığını ve fiziki yapısının bu yönde inşa ettirildiğini hatırlattı. Fadıloğlu, Gaziantep ve bölge ülkelere sağlık hizmetleri veren Anka Hastanesinin Yönetim Kurulu Başkanı Abidin Kaplan ve yöneticileri kutladı. Hastanenin ameliyathanelerinde de incelemeler yapan Fadıloğlu, Anka Hastanesinin dünya standartlarında ameliyathanelere sahip olduğunu görmekten mutluluk duyduğunu da ifade etti.Dünya standartlarında sağlık hizmetiİnsan sağlığının her şeyin üzerinde olduğuna dikkat çeken ve dünya standartlarında sağlık hizmeti verebilmek için sürekli yeniliklerin takipçisi olduklarını ifade eden Özel Gaziantep Anka Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Zeynal Abidin Kaplan ise, "Hastanemizin teknolojik altyapısı ve uzman kadrosuyla uluslararası hastalara hizmet verebilecek seviyeye ulaşması bizler için gurur verici. Hastane olarak ülkemizin gelişimi için sağlık turizmine büyük önem veriyoruz. Bu bakımdan Gaziantep'i sağlık turizmi merkezi haline getirmek en büyük arzumuz. Bugün görüyoruz ki bir çok alanda dünyanın farklı ülkelerinden Gaziantep'e sağlık sorunlarına çare arayan hastalar geliyor ve bu sorunlarını çözüme kavuşturarak ülkelerine dönüyor" şeklinde konuştu."Sağlık turizmi ekonomimize katma değer sağlar"Özel Gaziantep Anka Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Sofuoğlu da, "Uzman kadromuzla uluslararası alanda modern tıp teknolojisini, güven ve memnuniyetle birleştirerek hastalarımıza sunmak en belirleyici özelliğimiz. Hastane olarak kısa sürede sadece Türkiye değil yurt dışından gelen hastalar için de şifa dağıtır duruma ulaşmak bizim için mutluluk verici. Tıbbi etik değerlerden ödün vermeden bu güvenle daha çok hastaya hizmet verebilmeyi hedefliyoruz. Sağlık turizmine ev sahipliği yapmamız elbette sadece sektörümüz için değil aynı zamanda bir çok sektör içinde yeni bir sinerji oluşturacaktır" diye konuştu. - GAZİANTEP