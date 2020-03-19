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“Sağlık turizmine ara verilmesi yerinde bir karar"

DEİK Sağlık Komisyonu Üyesi Dr. Terziler, Sağlık Bakanlığı'nın sağlık turizmine ara verileceği yönündeki kararına ilişkin, "Karar son derece yerinde ve doğru. Hastalarımızın yüzde 80-90'ı yurt dışından ancak ülkemizin geleceği için biz de bu kararı sonuna kadar destekliyoruz.

19.03.2020 22:07 | Son Güncelleme: 19.03.2020 22:07
“Sağlık turizmine ara verilmesi yerinde bir karar
DEİK Sağlık Komisyonu Üyesi Dr. Terziler, Sağlık Bakanlığı'nın sağlık turizmine ara verileceği yönündeki kararına ilişkin, "Karar son derece yerinde ve doğru. Hastalarımızın yüzde 80-90'ı yurt dışından ancak ülkemizin geleceği için biz de bu kararı sonuna kadar destekliyoruz." açıklamasında bulundu.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Sağlık Bakanlığı, Ekonomi

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