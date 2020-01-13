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Sağlık Turizminin Öncüleri Bir Araya Geliyor

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) tarafından 28-29 Ocak 2020'de düzenlenecek olan 'Turizm Yatırımcıları Forumu'nda sağlık turizminin ulusal ve uluslararası öncüleri bir araya gelecek.

13.01.2020 16:18 | Son Güncelleme: 13.01.2020 16:18Sağlık Turizminin Öncüleri Bir Araya Geliyor

'nin turizm sektöründe büyük bir role sahip Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD), Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi desteğiyle bu yıl ilk kez gerçekleştireceği 'Tourism Investments Forum - TIF 2020'de (Turizm Yatırımları Forumu 2020), Acıbadem Grubu gibi Türkiye'nin öncü sağlık grupları ile Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) Üst Düzey Yöneticileri ve Yönetim Kurulu üyelerinin katılımlarıyla küresel ölçekte sağlık turizminin öncülerini bir araya getirecek. 28-29 Ocak 2020 tarihleri arasında İstanbul Raffles Hotel'de gerçekleşecek olan forumda birçok panel düzenlenecek.

TTYD, sağlık turizmi öncülerinin yanı sıra, yeni turizm trendleri, mega projeler, yeni turizm mimarisi trendleri ve gastronomi turizmi uzmanlarını da konuşmacı olarak ağırlayacak. Uluslararası yatırımcılar, finansal kuruluşlar, bankalar, fonlar, uluslararası otel markaları, turizme şekil veren uluslararası fikir liderleri, inovatif ve teknolojik oyun kurucuları ve gayrimenkul geliştirme şirketleri, denetim ve sigorta firmaları Türkiye'de yatırım fırsatlarını değerlendirecek.


Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği, Türkiye, Güncel

Kaynak: Bültenler

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