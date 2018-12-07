Sağlık, Ürün ve Hizmet İhracatının Öncüsü: Sağlam Medikal

Kurucuları Levent CAN ve Cemal YILMAZ olan firma sektörde 22. Yılını geride bıraktı. Firmanın yurt içinde ve yurt dışında yüzlerce referansı vardır.

Yurt içi ve yurt dışında hastane kurulumu da dahil olmak üzere komple ameliyathane , yoğun bakım , kadın doğum , yeni doğan , komple endoskopi odaları, komple kbb odaları, HBYS sistemine entegre olan hastane video arşiv sistemleri kurmaktadır. Optik tamirleri konusunda Türkiye'nin ilk yetkili optik tamir servisidir.

Yurt dışı sağlık projelerine ortaklıklar yaparak Türkiye'de üretilen tıbbi malzemelerin ihracatı, ilaç ihracatı, endoskopi cihazları ihracatı yapmaktadır.

Sosyal sorumluluk faaliyeti olarak felçli hastalar için tasarlanan düşünce gücü ile çalışan tekerlekli sandalye ve düşünce ile konuşma projesine sponsor olmuş ve proje TÜBİTAK 1. lik ödülü almıştır.

Firma tüm Türkiye için bayilik çalışmaları devam etmektedir. Firma MASSİAD ve MÜSİAD üyesidir.

Firma kurucusu olan Levent Can MÜSİA sağlık sektörü yönetim kurulu başkanı olup, Türkiye'nin gelecek vizyonu olan sağlık turizmi için yurt içi ve yurt dışı heyetlerle görüşmelere katılmaktadır.