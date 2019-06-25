25.06.2019 10:39
Haberler » Güncel » Haber

Sağlık vatandaşın ayağına gidiyor

Sağlık vatandaşın ayağına gidiyor

Her yıl düzenli olarak binlerce vatandaşa evde sağlık hizmeti ulaştıran Mamak Belediyesi, 2019'un ilk altı ayında ilçe sınırları içerisinde yaşayan 3 bin 225 hastanın ayağına sağlık hizmeti ulaştırdı.

Her yıl düzenli olarak binlerce vatandaşa evde sağlık hizmeti ulaştıran Mamak Belediyesi , 2019'un ilk altı ayında ilçe sınırları içerisinde yaşayan 3 bin 225 hastanın ayağına sağlık hizmeti ulaştırdı.

Evde sağlık hizmetinin sosyal belediyeciliğin önemli uygulamalarından biri olduğunu ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse , "Mamak'ın en ücra noktalarına kadar götürülen bu hizmetten vatandaşlarımız oldukça memnun kalıyor. Yatağa bağımlı, kimsesiz, engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın tedavilerini gerçekleştirerek onları yalnız bırakmıyoruz" diye konuştu.

Önceliğimiz Mamaklıların sağlığı ve mutluluğu

Mamak'ta birçok örnek çalışma yürüttüklerini kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Evde sağlık hizmetimiz bunlarda biri. Bizler için önemli olan öncelikle Mamaklıların sağlığı ve mutluluğu" ifadesini kullandı.

Vatandaşlar arasında büyük bir memnuniyet uyandıran evde sağlık hizmeti kapsamında hastalardan; kan alımı, muayene, enjeksiyon, pansuman, serum, sonda takımı, kan şeker ölçümü, kolostomi bakımı yapılıyor. Ayrıca ihtiyacı olan hastalara yönelik mama, hasta bezi, yatak koruyucu, havalı yatak ve tıbbi malzeme desteği de sağlanıyor. Uzman ekipler tarafından yürütülen sağlık hizmetinden faydalanmak isteyen vatandaşlar doğrudan Mamak Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne müracaat edebilecekleri gibi 444 0 149 Mamak Çözüm Merkezi'ni de arayarak hizmet talebinde bulunabiliyor. - ANKARA
Kaynak: İHA
Murat Köse , Mamak Belediyesi , Mamak , Güncel

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
12:16 İSTANBUL- - KILIÇTEPE TÜRKİYE'DE HER YIL 250 BİN KİŞİ UYUŞTURUCU TEDAVİSİ GÖRÜYOR
12:16 YALOVA ART ARDA İKİ OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI BİSİKLETLİ GENÇ ÖLDÜ
12:16 İSTANBUL- - KILIÇTEPE TÜRKİYE'DE HER YIL 250 BİN KİŞİ UYUŞTURUCU TEDAVİSİ GÖRÜYOR
12:16 KÜTAHYA MOTOSİKLETİN ÇARPTIĞI YAYA, YARALANDI
12:16 KAYSERİ SOKAKTA PAPAĞANLA ÜCRETLİ HATIRA FOTOĞRAFINA PARA CEZASI
12:15 FINDIĞA 'KAHVERENGİ KOKARCA' TEHDİTİ
12:15 Süleymanpaşa Belediyesi Yaz Okulu eğitime başladı