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Sağlık ve polis ekiplerinden korona denetimi

Korona virüsle mücadele kapsamında, İçişleri Bakanlığı genelgeleri ve Eskişehir Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararlar doğrultusunda vatandaşların bilinçlendirilmesi, alınan kararlara uyumu denetlemek amacıyla Eskişehir genelinde trafik kontrollerine başlandı.

29.03.2020 20:55 | Son Güncelleme: 29.03.2020 20:58
Sağlık ve polis ekiplerinden korona denetimi
Korona virüsle mücadele kapsamında, İçişleri Bakanlığı genelgeleri ve Eskişehir Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararlar doğrultusunda vatandaşların bilinçlendirilmesi, alınan kararlara uyumu denetlemek amacıyla Eskişehir genelinde trafik kontrollerine başlandı.

Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda alınan kararların etkinliğinin arttırılarak virüsün yayılmasını engellemek, toplum sağlığı ve kamu düzenini korumak amacıyla alınan Eskişehir Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararları doğrultusunda, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan otobüs seferlerinin belirlenen kurallar içinde, izin verilen yolculara yönelik gerçekleştirilmesi, taksi ve benzeri araçların şehirlerarası toplu ulaşım araçlarına dönüşümünü ya da internet tabanlı uygulamalar vasıtasıyla yolcu alınmasını engellemek amacıyla, Eskişehir il merkezi ve ilçelerinde yoğun denetimlere başlandı. Gerçekleşen denetimlerde ayrıca UMKE görevlileri aracılığıyla sağlık kontrolleri yapılarak hastalık şüphesi taşıyan kişilerin tespitine yönelik çalışmalar da yapıldı.

Öte yandan ekipler, denetimler sırasında kişilere zorunlu haller dışında evden çıkılmaması, seyahatlerin ertelemesi gerektiği, farklı illerden kente gelen kişilerin 14 gün süreyle evlerinde kalmaları konularında bilgilendirmeler yapıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Eskişehir, 3. Sayfa

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