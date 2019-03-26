Sağlık Ve Üniversite Yatırımları Aliağa'nın Kaderini Değiştirecek

Dernek binasında gerçekleşen ziyarette Başkan Serkan Acar'ı dernek başkanı Berrin Argunhan ile üyeler karşıladı. Argunhan, yaklaşık iki saat süren ziyarette Başkan Serkan Acar'a beş yıl süresince yaptığı hizmetlerden ötürü teşekkür etti.

Aliağa'nın önemli projelerle yıldızının parlayacağını ve kaderinin değişeceğini belirten Başkan Serkan Acar, Türkiye'nin dördüncü İzmir'in ise ilk meslek hastalıkları hastanesinin temelini atmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

TÜRKİYE'NİN İLK İLK MESLEK VE ÇEVRESEL HASTALIKLAR HASTANESİ ALİAĞA'YA AÇILACAK

Aliağa'ya kurulacak olan meslek hastalıkları hastanesinin özgün bir hastane olacağını ifade eden Başkan Serkan Acar, "Türkiye'de meslek hastalıkları hastanesi Ankara, İstanbul ve Zonguldak'ta bulunuyor. İlk meslek ve çevresel hastalıklar hastanesi de Aliağa'da açılacak. Sadece iş kazaları değil mikrocerrahi, yanık ünitesi, kök hücre laboratuvarları ile tanı merkezi yer alacak. 200 yatak ve üstü kapasite ile hizmet verecek olan hastanenin yılda 10 milyon ziyaretçisi olacak" dedi.

A SINIFI BÖLGE HASTANESİ

Yeni devlet hastanesi için de imar plan tadilatlarında sona gelindiğinin altını çizen Başkan Serkan Acar, "Yeni Mahalle mezarlık bölgesine 253 dönümlük alan üzerine inşa edilecek olan yeni devlet hastanesi Aliağamızın uzun yıllardır var olan sağlık problemini çözüme kavuşturacak. 301 yataklı A sınıfı tam teşekküllü bölge hastanesi sadece Aliağa'nın değil bölgenin de sağlık ihtiyacına cevap verecek nitelikte olacak. İmar tadilatlarından hemen sonra ihale aşamasına geçilecek ve iki yıl içerisinde hizmete açılacak" dedi.

EGE ÜNİVERSİTESİ ALİAĞA'YA AYRI BİR VİZYON KATACAK

Aliağa'nın Ege Üniversitesi kampüsü ile onkoloji gibi sağlık bölümlerine de ev sahipliği yapacağını sözlerine ekleyen Başkan Serkan Acar, "Çaltılıdere bölgesine kurulacak Ege Üniversitesi Aliağa'ya ayrı bir vizyon katacak. Onkoloji, sağlık bilimleri, fen bilimleri, mühendislik bölümlerinin yanı sıra sanayi kuruluşları ile entegre çalışabilecek arge merkezleri de kampüs içerisinde yer alacak" dedi.

Kaynak: Bültenler