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Sağlıkçı öğrenciler korona virüsten korunmanın yollarını anlattı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde öğrenciler öğretmenleriyle stant açarak vatandaşlara korona virüs salgınından korunmanın yollarını anlattı.

11.03.2020 14:32 | Son Güncelleme: 11.03.2020 14:33
Sağlıkçı öğrenciler korona virüsten korunmanın yollarını anlattı
Osmaniye 'nin Düziçi ilçesinde öğrenciler öğretmenleriyle stant açarak vatandaşlara korona virüs salgınından korunmanın yollarını anlattı.

Düziçi Karacaoğlan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri, tarafından Atatürk ve Demokrasi Meydanında stant açıldı. Vatandaşlara, korona virüsten korunmanın yollarını anlatan öğrenciler, kapalı yerlerin sık sık havalandırılması, ellerin özellikle hapşırma sonrası su ve sabun ile yıkanması, tokalaşma, sarılma ve öpüşmeden kaçınılması, kullanılan kağıt mendillerin mutlaka kapalı çöp kovalarına atılması, bol sıvı tüketerek taze sebze ve meyve tüketimine dikkat edilmesi konularında uyarılarda bulundu.

Öğrenciler ayrıca korona virüsten korunmanın yollarını anlatan broşürler de dağıttı. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

Etiketler : Osmaniye, Düziçi, Güncel

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