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Sağlıkçılar 'Geleceğe Nefes Ol' kampanyasında fidan dikti

Zonguldak'ta sağlıkçılar 'Geleceğe Nefes Ol' kampanyasında fidan diktiler.

12.11.2019 11:24 | Son Güncelleme: 12.11.2019 11:28Sağlıkçılar 'Geleceğe Nefes Ol' kampanyasında fidan dikti
'ta sağlıkçılar 'Geleceğe Nefes Ol' kampanyasında fidan diktiler.

genelinde çıkan orman yangınları neticesinde zarar gören alanların yeniden ağaçlandırma çalışmalarını dünyaya ya duyurmak, 11 milyon fidanı toprakla buluşturarak Guinnes rekorlar kitabına girmek için Tarım ve Orman Bakanlığının başlatmış olduğu geleceğe nefes al kampanyası kapsamında Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğünde görevli sağlıkçılar da Çaycuma İlçesine bağlı Perşembe Beldesi Ada köyünde fidan dikerek kampanya ya destek verdiler. - ZONGULDAK

Zonguldak, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

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