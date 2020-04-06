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Sağlıkçılar gibi giyinerek direksiyon başına geçti

Tokat'ta, korona virüs salgınına karşı önlem alan şehir içi halk minibüsü şoförü; tulum, maske ve siperlik takarak direksiyon başına geçti.

06.04.2020 12:30 | Son Güncelleme: 06.04.2020 12:30
Sağlıkçılar gibi giyinerek direksiyon başına geçti
Tokat 'ta, korona virüs salgınına karşı önlem alan şehir içi halk minibüsü şoförü; tulum, maske ve siperlik takarak direksiyon başına geçti.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler toplu taşıma araçlarında 65 yaş üstü ile 20 yaş altı vatandaşların yanı sıra maske uygulaması yaptı. Minibüs şoförlerine maskesiz yolcu almamaları yönünde uyarıda bulunan ekipler maskesi olmayan bir yolcuya maske verdi. Uygulama sırasında halk minibüsü şoförünün korona virüse karşı aldığı önlem ise dikkatlerden kaçmadı. Maskenin yanı sıra siperlik ve tulum giyen minibüs şoförü Alper Tunga Demir (28), "Covid-19 hastalığına karşı kendimce böyle bir önlem aldım. Hem yolcularımızın hem kendi sağlığımız için tedbir aldım. Şuan bu şekilde önlem alan tek kişiyim, örnek teşkil ediyorum. Arkadaşlarımda devamını getirecekler" diye konuştu.

Maske ile başladığı önlemin yanı sıra siperlik ve tulum giyerek devam ettiğini ifade eden Demir, araçta bulundurduğu dezenfektanla da şoför mahallini steril hale getirdiğini sözlerine ekledi. - TOKAT

Kaynak: İHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Tokat, Güncel
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