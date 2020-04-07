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Sağlıkçılar için günde bin maske üretiliyorlar

ÇANAKKALE Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde görevli 17 usta öğretici kadın, koronavirüs ile mücadele kapsamında sağlık personelinin kullanması için her gün bin maske üretiyor.

07.04.2020 09:30 | Son Güncelleme: 07.04.2020 09:30
Sağlıkçılar için günde bin maske üretiliyorlar

ÇANAKKALE Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde görevli 17 usta öğretici kadın, koronavirüs ile mücadele kapsamında sağlık personelinin kullanması için her gün bin maske üretiyor. Gönüllülük esasına dayalı çalışan usta öğreticilerin şimdiye kadar ürettiği 7 bin maske, Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne teslim edildi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan koronavirüsle mücadele kapsamında, Çanakkale Halk Eğitim Merkezi'nde görevli 17 usta öğretici, sağlık çalışanları için 23 Mart'ta maske üretimine başladı. Nedime Hanım Kız Meslek Lisesi'ndeki atölyede usta öğretici kadınlar, günde 8 saat olmak üzere haftanın 6 günü maske üretiyor. Atölyede günde ortalama bin maske üretimi yapılıyor. Gönüllülük esasına dayalı olarak çalışan usta öğreticilerin bugüne kadar ürettiği yaklaşık 7 bin maske, Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne teslim edilerek, sağlıkçıların kullanımına sunuldu.

Çanakkale Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ahmet Akyol, "Günde bin maske üretmeye başladık. Kursiyer arkadaşların özverili çalışmalarıyla bu maske üretimini artırıyoruz. Kumaşı devlet hastanesinden aldık. Ürettiğimiz tüm maskeleri devlet hastanesine teslim ettik. Şu anda arkadaşlarımız gönüllülük esasına dayalı olarak çalışıyorlar. Talep geldiği sürece maske üretmeye devam edeceğiz. Arkadaşlarımıza özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Ayrıca bize atölyesini açan Nedime Hanım Kız Meslek Lisesi yöneticilerine de teşekkür ederiz" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Devlet Hastanesi, Çanakkale, Güncel
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