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Sağlıkçılar için ithal edilen cihaz Manisa'da üretilmeye başlandı

- (Özel) Sağlıkçılar için ithal edilen cihaz Manisa'da üretilmeye başlandı Manisa Bilim ve Sanat Merkezi tarafından korona virüs salgınında hastalara entübasyon yapılmasında kullanılan ve yurt dışından ithal edilen video laringoskop cihazını üç boyutlu yazıcıyla üretmeye başladı.

15.04.2020 11:46 | Son Güncelleme: 15.04.2020 11:49
- (Özel) Sağlıkçılar için ithal edilen cihaz Manisa 'da üretilmeye başlandı
MANİSA - Manisa Bilim ve Sanat Merkezi tarafından korona virüs salgınında hastalara entübasyon yapılmasında kullanılan ve yurt dışından ithal edilen video laringoskop cihazını üç boyutlu yazıcıyla üretmeye başladı.
Manisa BİLSEM, yeni tip korona virüs ile mücadeleye destek olmak için ilk günden bu yana sağlık çalışanlarının mücadelesine destek olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda yüz koruyucu siperleri üreterek, sağlık çalışanlarına destek olan Manisa BİLSEM, solunum yetmezliği aşamasındaki hastalara entübasyon yapacak sağlık personeli için yurt dışından ithal edilen video laringoskop cihazını üç boyutlu yazıcıyla üretmeye başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın desteğiyle üç boyutlu yazıcı kapasitesini arttıran Manisa BİLSEM'in gönüllü öğretmenleri cihazın seri üretimine geçti. Ortalama 8 saatte üretimi tamamlanan cihazlar, talep edilen devlet hastanelerinde kullanıma sunulacak.
Milli ve yerli üretime destek olmak amacıyla tüm güçleriyle çalışmalarına devam ettiklerini belirten Manisa BİLSEM Müdürü Özgür Emeksiz, "Video laringoskop cihazımız ülkemize ithal edilen bir cihaz. Milli Eğitim Bakanlığı'mızın koordinesinde bilim ve sanat merkezleri olarak video laringoskop üretmeye başladık. Bu anlamda Manisa Bilim ve Sanat Merkezi olarak, yazıcılarımızın sayısını artırdık ve tam kapasite üretime devam ediyoruz. 24 saat boyunca üretimimiz devam ediyor. Video laringoskop cihazımız entübe hastalarımızın tedavisinde kullanılıyor. Bizler hastanelerimizle görüş alışverişinde bulunarak cihazın dayanıklılığı konusunda fikir alışverişinde bulunduk. Bu anlamda da sağlık çalışanlarımıza olumlu yönde geri dönütler aldık. Bizler bu anlamda ürettiğimiz video laringoskop cihazlarımızı her hafta sonu ihtiyacı olan devlet hastanelerimize ücretsiz olarak teslim edeceğiz. Korona virüs salgınında bizlerde Manisa Bilim ve Sanat Merkezi olarak, sağlık çalışanlarımızın her daim yanındayız. Milli ve yerli üretime destek olmak amacıyla tüm gücümüzle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bir cihazımızın üretimi 7-8 saat arası sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı'mızın destekleriyle yazıcı sayısını arttırdık ve 3 boyutlu yazıcılarımızla daha fazla video laringoskop cihazımızı üretiyoruz. Bilim ve sanat merkezleri olarak, ülkemizin her daim yerindeyiz" diye konuştu. Sağlıkçılar için ithal edilen cihaz Manisa’da üretilmeye başlandı

Kaynak: İHA

Etiketler: Manisa, Genel
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