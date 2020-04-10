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Sağlıkçılar temizlik personelini alkışladı

Koronavirüs salgını ile en önde mücadele eden sağlık çalışanları, hastanede görev yapan temizlik personeline alkışlı jest yaptı.

10.04.2020 15:47 | Son Güncelleme: 10.04.2020 15:48
Sağlıkçılar temizlik personelini alkışladı
Koronavirüs salgını ile en önde mücadele eden sağlık çalışanları, hastanede görev yapan temizlik personeline alkışlı jest yaptı. Orhangazi Devlet Hastanesinde görevli doktor, hemşire ve hastane idarecileri, yemekhaneye gelen temizlik personelini ayakta alkışlayıp çiçek verdi.

Ülkenin dört bir yanında vatandaşlar tarafından akşamları saat 21.00'de evlerinin balkonlarından alkışlanan sağlık personeli bu kez alkışlayan oldu. Orhangazi Devlet Hastanesinde görev yapan doktor, hemşire, hastane idarecileri ve diğer sağlık personeli, hastanede korona virüs tedavileri esnasında kendilerine en büyük desteği veren temizlik personelini alkışladı. Hastanenin yemekhanesine toplanan sağlık personeli, yemekhaneye giriş yapan tüm sağlık personelini ayakta alkışlarla karşıladı. Türk Sağlık Sen Temsilcisi İlyas Aktaş, sağlık personeli adına temizlik görevlilerine çiçek takdim etti. Hastane Müdürü Mustafa Özan, "Koronavirüs salgını sebebiyle hastanede sağlık personeli ile birlikte gece gündüz çalışan ve büyük emek veren temizlik personelimizi de bu ekibin içinde görüyoruz. Sizlere çok teşekkür ediyoruz" dedi. Sağlıkçıların alkışlı jesti karşısında duygulanan temizlik görevlileri ise sağlıkçılara teşekkür etti. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Orhangazi, Güncel
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