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Sağlıkçılara alkış desteği

- Sağlıkçılara alkış desteği Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı görev yapan sağlık ekiplerine balkonlar ve pencerelerden alkışlarla moral desteği verdi.

20.03.2020 22:47 | Son Güncelleme: 20.03.2020 22:48
- Sağlıkçılara alkış desteği
BURSA - Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı görev yapan sağlık ekiplerine balkonlar ve pencerelerden alkışlarla moral desteği verdi. Dün Türkiye genelinde yapılan moral desteği sağlık bakanın çağrısı üzerine iki gün daha sürecek. İnegöl 'de bir mobilya fabrikasında sağlıkçılara destek vermek için onlarca kişi aynı anda işlerini bırakarak destek oldu.
Dünya Sağlık Örgütü tarafından 'salgının ağırlık merkezi' olarak tanımlanan Avrupa ülkelerinde yoğun bir etki gösteren korona virüs Türkiye'de etkili oluyor. Bunlardan en fazla etkilenen ise hastanelerde ve gezici ekiplerle hizmet veren sağlık personeli Hastalarla ilk teması kurmak zorunda kalan sağlık çalışanları, testlerin uygulanması, tedavi süreçleri, iş saatlerinin uzaması ve ölümlü vakalara şahitlik etmesi nedeniyle sabırla işlerine ara vermeden devam ediyor. Bu süreçte sağlık çalışanlarının yaşadıkları zorluklar hakkında farkındalığı artırmak onlara saygı göstermek ve moral vermek amacıyla dün akşam saatlerinde Türkiye'de vatandaşlar akşam saat 21.00'de balkon ve pencerelere çıkarak hep birlikte alkış tutma çağrısı yapıldı. İlk gün olmasına rağmen Türkiye'de katılımın yüksek olduğu görüldü. Sağlık bakanı ise sosyal medya hesabında desteklerinden dolayı Türk halkına teşekkür ederek birde çağrıda bulundu. Bakan aynı desteği iki gün daha sürdürmelerini istedi. Bu karşı İnegöl'de bir fabrikada çalışan onlarca işçi aynı anda işlerini bırakarak sağlık çalışanlarına destek olmak için Alkış yaptılar. O anları ise cep telefonlarıyla böyle kayıt altına aldılar. Sağlıkçılara alkış desteği

Kaynak: İHA

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Sağlıkçılara alkış desteği
Etiketler : Türkiye, İnegöl, Yerel

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