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Sağlıkçılara alkışlı destek

Bursa ve Bilecik'te vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, evlerinin balkonlarından alkışla destek verdi.

19.03.2020 22:27 | Son Güncelleme: 19.03.2020 22:28
Bursa ve Bilecik 'te vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, evlerinin balkonlarından alkışla destek verdi.
Bursa'da saat 21.00'de balkonlarına çıkan vatandaşlar, sağlık çalışanlarına alkışlarla destek oldu.
Doğanbey Mahallesi'nde bulunan binalarda yaşayan vatandaşlar, ıslıklarla da desteklerini gösterdi.
Bilecik'te evinin balkonunda alkış yapan İdris Semih Kaya, AA muhabirine, sağlık çalışanlarına destek olmak istediğini söyledi.
Etkinliği sosyal medyadan gördüğünü anlatan Kaya, "Koronavirüse karşı canla başla mücadele eden sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz. Onlara minnettarız, Allah yardımcıları olsun." dedi.
"Dualarımız her daim onlarla." diyen Kaya, "Bu sıkıntılı süreci, onların özverili çalışmaları sayesinde en kısa zamanda, en az zararla atlatacağız." dedi.
Eskişehir ve Çanakkale'de de vatandaşlar alkışlarla sağlık çalışanlarına destek verdi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
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Sağlıkçılara alkışlı destek

Kaynak: AA

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Sağlıkçılara alkışlı destek
Etiketler : Koronavirüs, Bilecik, Bursa, Güncel

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