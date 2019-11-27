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Sağlıkçılara kadına şiddet anlatıldı

Malatya Sağlık İl Müdürlüğü çalışanlarına kadına şiddet konusu anlatıldı.

27.11.2019 14:51 | Son Güncelleme: 27.11.2019 14:56Sağlıkçılara kadına şiddet anlatıldı
Sağlık İl Müdürlüğü çalışanlarına kadına şiddet konusu anlatıldı.

Şiddete uğrayan kadınlarla ilk temas eden ve şiddeti ortaya çıkarma konusunda özel görevleri olan sağlık personeline yönelik farkındalık eğitimleri düzenlendi. Bu doğrultuda, Malatya İl Sağlık Müdürlüğü Ruh Sağlığı Birimi koordinasyonunda, Kadına Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında hizmet içi eğitimleri gerçekleştirildi. Sağlık İl Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü, 1999 yılında kadına yönelik şiddete karşı toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kararı ile ilan edilen gündür. Kadına yönelik şiddet, 1993 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilen Kadınlara Yönelik Şiddetin Önlenmesi Bildirgesinin birinci maddesine göre, "ister kamusal isterse özel yaşamda meydana gelsin, kadınlara fiziksel, cinsel veya psikolojik acı veya ıstırap veren veya verebilecek olan cinsiyete dayanan bir eylem veya bu tür eylemlerle tehdit etme, zorlamaya veya keyfi olarak özgürlükten yoksun bırakma" şeklinde tanımlanmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü koordinasyonunda hazırlanan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı'nın 81 ile yaygınlaştırılması amacıyla Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Malatya İl Eylem Planı kapsamında eğitimin gerçekleştirildiği bildirilip, bu doğrultuda "Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadele ile ilgili Usul ve Esaslar" konulu iç genelge gereği programın düzenlendiği kaydedildi. - MALATYA

İl Sağlık Müdürlüğü, Birleşmiş Milletler, Malatya, Güncel

Kaynak: İHA

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