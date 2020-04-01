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Sağlıkçılara konaklama desteği

İzmir Büyükşehir Belediyesi, korona virüsü salgınını durdurmak için gece-gündüz mücadele veren sağlık çalışanlarının daha iyi koşullarda dinlenmeleri ve sağlıklarının güvence altına alınması için bir otel ve yurt kiraladı.

01.04.2020 15:37 | Son Güncelleme: 01.04.2020 15:37
Sağlıkçılara konaklama desteği
İzmir Büyükşehir Belediyesi, korona virüsü salgınını durdurmak için gece-gündüz mücadele veren sağlık çalışanlarının daha iyi koşullarda dinlenmeleri ve sağlıklarının güvence altına alınması için bir otel ve yurt kiraladı.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüsü salgını nedeniyle sağlık çalışanlarının üzerindeki yük arttı. İzmir Büyükşehir Belediyesi de, salgın nedeniyle hasta olan insanlara yardım etmeye çalışan sağlık çalışanlarının daha iyi koşullarda dinlenmesi için İzmir'de bir yurt ve otel kiraladı.

Sağlık çalışanlarına tahsis edilen otel ve yurdun, çalışanların hem daha iyi koşullarda dinlenmelerini hem de virüsün başkalarına bulaşma riskini azaltacağı ifade edildi.

Öte yandan, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve belediye şirketi İZELMAN tarafından iki ay boyunca kiralanan otelde 120, yurtta ise 80 kişi kalabilecek. İzmir'in merkezinde yer alan otelde öncelik Eşrefpaşa Hastanesi çalışanlarına verildi. Balçova'da kiralanan yurtta ise Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Araştırma Uygulama Hastanesinde görev yapan sağlık çalışanlarının kalacağı aktarıldı.

"Bu zorlu koşulların birlik beraberlik ve dayanışmayla üstesinden geleceğimize inanıyorum" diyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Sağlımız için, hayat kurtarmak adına tüm riskleri göze alan sağlık çalışanlarımıza bir nebze olsun yardımcı olabilirsek, onların ve yakınlarının sağlığını koruyabilirsek ne mutlu bize" dedi.

Yurt ve otelin dezenfeksiyon çalışmalarının yapılıp sağlıkçılar yerleşmeye başladığı belirtildi. - İZMİR
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Kaynak: İHA

Etiketler: İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir, Güncel
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