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Sağlıkçılara maske üretimi için bir destek de Ağrılı gönüllü gençlerden

Ağrı'da, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün Gençlik Merkezi gönüllüleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sağlıkçılara destek olmak için maske üretiyor.

02.04.2020 12:18 | Son Güncelleme: 02.04.2020 12:50
Sağlıkçılara maske üretimi için bir destek de Ağrılı gönüllü gençlerden
Ağrı 'da, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün Gençlik Merkezi gönüllüleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sağlıkçılara destek olmak için maske üretiyor.
Gençlik ve Spor Bakanlığınca koronavirüs salgınına karşı gecesini gündüzüne katarak çalışan sağlık personeli için 81 ildeki gençlik merkezlerinde hayata geçirilen yüz korumalı maske üretimine Ağrı'da da başlandı.
Sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla bir araya gelen gönüllü gençler, sabahın erken saatlerinde işe koyulup, gün boyu maske üretiyor.
Gençlik Merkezi Müdürü Mehmet Nuri Okan, yaptığı açıklamada, büyük fedakarlıkla salgına karşı mücadele veren sağlık çalışanlarına detsek olmak için maske ürettiklerini söyledi.
Günlük ortalama 150 maske hazırladıklarını ifade eden Okan, "İl Sağlık Müdürlüğünün talebi üzerine 1000 maske üretmeyi planlıyoruz." dedi.
Gençlik Lideri Cihangir Aslan da her zaman sağlık çalışanlarının yanında olduklarını ve herkesin taşın altına elini sokması gerektiğini belirterek, bu zorlu süreçte vatandaşların da yapılan "evde kal" çağrılarına uymasını istedi.
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Kaynak: AA

Etiketler: Ağrı, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Sağlıkçılara maske üretimi için bir destek de Ağrılı gönüllü gençlerden - Haberler

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