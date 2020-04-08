Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Sağlıkçılara şiddet yasa teklifi Meclis'te: Cezalar artıyor

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, sağlık çalışanlarına şiddetle ilgili hazırladıkları kanun teklifinin sağlık sektöründeki tüm personeli kapsadığını belirterek, "Kamu, özel tüm sağlık çalışanlarımızın tehdit, hakaret, yaralama, görevi erteleme suçları söz konusu olduğunda cezalar yüzde...

08.04.2020 17:05 | Son Güncelleme: 08.04.2020 17:05
Sağlıkçılara şiddet yasa teklifi Meclis'te: Cezalar artıyor
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, sağlık çalışanlarına şiddetle ilgili hazırladıkları kanun teklifinin sağlık sektöründeki tüm personeli kapsadığını belirterek, "Kamu, özel tüm sağlık çalışanlarımızın tehdit, hakaret, yaralama, görevi erteleme suçları söz konusu olduğunda cezalar yüzde 50 arttırılıyor" dedi.
AK Parti Grup Başkanvekili Turan, milletvekilleriyle birlikte sağlık çalışanlarına yönelik kanun teklifi hakkında açıklama yaptı. Korona virüs salgını ile savaşın ön safhalarında sağlık çalışanlarının yer aldığına dikkat çeken Turan, "Daha önce bakanlığımızın talebi doğrultusunda sağlık çalışanlarımız için 32 bin ek personel alımı, performans ödemelerinin en üst tavandan verilmesi gibi kararlara imza atmıştık. AK Parti'nin MHP ile beraber vermiş olduğu sağlıkta şiddetin engellenmesine ilişkin kamuoyunda bilinen yasa teklifini sizlerle paylaşmak için buradayız. Teklifimiz sadece kamuda çalışanlarımız değil, tüm kamu, özel sağlık çalışanlarımızı ilgilendiriyor. Doktor, hemşire, ebe, sağlıktaki şoför, ambulans şoförleri, güvenlik, temizlik, yani sağlıkla ilgili çalışma içerisinde olan hangi personelimiz varsa onların tümünü kapsayan teklif. Kamu, özel tüm sağlık çalışanlarımızın tehdit, hakaret, yaralama, görevi erteleme suçları söz konusu olduğunda cezalar yüzde 50 arttırılıyor. Aynı şekilde bu suçlar işlendiğinde ceza söz konusu olduğunda bunlar erteleme, hükmün açıklanmasının ertelenmesine konu olmayacak suçlardan sayılacak. Mağdur personeli faile hizmetten eğer başka bir kişi varsa, kaçınma hakkı verilecek. Hastaya ilk yardıma gidildiğinde birden fazla doktor bulunuyorsa ve doktorun birisiyle polemiği, kavgası, mahkemesi varsa, bir başka doktor olması kaydıyla çekinme hakkı tanınacak" dedi.
Turan, teklifle sağlık çalışanlarına şiddette hapis cezası ile cezalandırmanın öngörüldüğünü kaydetti. Turan, CHP'nin sağlık çalışanlarına yönelik önergesine ilişkin soruya, "Dün CHP'nin oylamada kaç vekili vardı? Sadece 7. CHP kendi önerisini kabul etmedi ki reddetmiş olalım. Bir önerge verildiğinde 7 kişiyle mi gelinir? Bu konu siyasi polemikten uzak bakılması gereken bir konu. Dün sadece söz hakkı almak için her Salı olduğu gibi önerge verildi. Eğer samimilerse, çok hassasım dediği, AK Parti'nin reddettiğini iddia ettiği önergeye neden sadece 7 vekille birlikte katıldı? Dün Grup Başkanvekilimiz Özlem Zengin Hanım 'Gelin bununla ilgili bütün partiler anlaşalım. Hatta şu anda görüşülen infaz yasasına ekleyelim' dediler. HDP, CHP şu anda infaz yasasına şerhi olduğundan dolayı bu kanuna eklemeyi uygun görmediler" karşılığını verdi.
(Ahmet Umur Öztürk/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: AK Parti, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Sağlıkçılara şiddet yasa teklifi Meclis'te: Cezalar artıyor - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs tedavisinde umut veren gelişme! 10 hasta iyileşti Haberler
Koronavirüs tedavisinde umut veren gelişme! 10 hasta iyileşti
Markette hapşıran müşteriye 392 TL ceza verildi Haberler
Markette hapşıran müşteriye 392 TL ceza verildi
İspanya’dan endişe veren açıklama: Virüs bulaşma zirvesine ulaştı Haberler
İspanya'dan endişe veren açıklama: Virüs bulaşma zirvesine ulaştı
Bakan Koca, sağlık çalışanları için vekillere çağrı yaptı Haberler
Bakan Koca, sağlık çalışanları için vekillere çağrı yaptı
Zamanında alınan tedbirler işe yaradı! İşte Türkiye’nin koronavirüs istatistiği Haberler
Zamanında alınan tedbirler işe yaradı! İşte Türkiye'nin koronavirüs istatistiği
Koronaya yakalanan 3 yaşındaki Defne’nin sağlığıyla ilgili yeni gelişme Haberler
Koronaya yakalanan 3 yaşındaki Defne'nin sağlığıyla ilgili yeni gelişme
ABD’den en ölümcül gün! Koronadan 24 saatte 1918 kişi öldü Haberler
ABD'den en ölümcül gün! Koronadan 24 saatte 1918 kişi öldü
Yoğun bakıma alınan Johnson’un sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama Haberler
Yoğun bakıma alınan Johnson'un sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama

Son Dakika Güncel Haberleri

18:56: Tartıştığı arkadaşı 6 yerinden bıçakladı - Haber 18:56: Kent konseyi 1 ton gıda da yardımda bulundu - Haber 18:55: Beyşehir Belediyesi'nin tekstil atölyesinde maske üretimi - Haber 18:55: MSB: 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Haber 18:54: Otomobilin çarptığı yaya yaralandı - Haber 18:31: Karabük'te markette hapşıran müşteriye 392 TL ceza verildi - Haber 18:10: Sağlık Bakanı Koca'dan vekillere çağrı: Sağlıkta şiddetin önlenmesi teklifinin en kısa sürede yasalaşacağına inanıyoruz - Haber 17:41: Türkiye'de toplam vaka sayısına göre ölüm oranı yüzde 2,12 olarak kayıtlara geçti - Haber 17:16: İspanya Sağlık Bakanı'ndan koronavirüs açıklaması: Bulaşma oranı zirveye ulaştı - Haber 17:06: Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 1918 artarak 12 bin 911'e yükseldi - Haber 16:20: Paket servise başlayan Nusret'in fiyatları sosyal medyanın diline düştü - Magazin