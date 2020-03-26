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Sağlıkçılardan "evde kal" çağrısı

SAĞLIK Bilimleri Üniversitesi'nin sağlık çalışanı ve akademisyenleri Türkiye'ye evde kalma çağrısı yaptı.

26.03.2020 09:46 | Son Güncelleme: 26.03.2020 09:47
Sağlıkçılardan

SAĞLIK Bilimleri Üniversitesi'nin sağlık çalışanı ve akademisyenleri Türkiye 'ye evde kalma çağrısı yaptı. Koronavirüs salgınının Türkiye'ye de hızla yayıldığı bu günlerde her biri kendi alanında gece gündüz mesaisine devam eden sağlıkçılar; hem hastalarından hem öğrencilerinden hem de tüm vatandaşlardan evde kalmalarını istiyor. Sağlık çalışanları ayrıca işitme engelliler için de işaret diliyle 14 kuralı, hijyenin önemi ve sosyal izolasyonun önemini anlattı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Türkiye, Güncel

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