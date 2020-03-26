SAĞLIKÇILARDAN "EVDE KAL" ÇAĞRISI

SAĞLIK Bilimleri Üniversitesi'nin sağlık çalışanı ve akademisyenleri Türkiye 'ye evde kalma çağrısı yaptı. Covid-19 salgınının Türkiye'ye de hızla yayıldığı bu günlerde her biri kendi alanında gece gündüz mesaisine devam eden sağlıkçılar; hem hastalarından hem öğrencilerinden hem de tüm vatandaşlardan evde kalmalarını istiyor. Sağlık çalışanları ayrıca işitme engelliler için de işaret diliyle 14 kuralı, hijyenin önemi ve sosyal izolasyonun önemini anlattı.

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-Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı/ Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Kemalettin Aydın

-Doç. Dr. Nesrin Öcal Göğüs Hastalıkları Uzmanı (ve ekibi)

-Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yusuf Alper Sönmez

-Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Vefik Yazıcıoğlu

-Dahiliye Uzmanı, Dr. Öğr. Üyesi Betül Erişmiş

-Gastroenteroloji Cerrahisi Doç. Dr. Mustafa Duman

-Siyami Ersek EAH Başhekimi Prof. Dr. Cevdet Uğur Koçoğulları

-Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam

Kaynak: DHA