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SAĞLIKÇILARDAN "EVDE KAL" ÇAĞRISI

SAĞLIK Bilimleri Üniversitesi'nin sağlık çalışanı ve akademisyenleri Türkiye'ye evde kalma çağrısı yaptı.

26.03.2020 11:27 | Son Güncelleme: 26.03.2020 11:27
SAĞLIKÇILARDAN

SAĞLIK Bilimleri Üniversitesi'nin sağlık çalışanı ve akademisyenleri Türkiye 'ye evde kalma çağrısı yaptı. Covid-19 salgınının Türkiye'ye de hızla yayıldığı bu günlerde her biri kendi alanında gece gündüz mesaisine devam eden sağlıkçılar; hem hastalarından hem öğrencilerinden hem de tüm vatandaşlardan evde kalmalarını istiyor. Sağlık çalışanları ayrıca işitme engelliler için de işaret diliyle 14 kuralı, hijyenin önemi ve sosyal izolasyonun önemini anlattı.

Görüntü dökümü

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-Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı/ Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Kemalettin Aydın

-Doç. Dr. Nesrin Öcal Göğüs Hastalıkları Uzmanı (ve ekibi)

-Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yusuf Alper Sönmez

-Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Vefik Yazıcıoğlu

-Dahiliye Uzmanı, Dr. Öğr. Üyesi Betül Erişmiş

-Gastroenteroloji Cerrahisi Doç. Dr. Mustafa Duman

-Siyami Ersek EAH Başhekimi Prof. Dr. Cevdet Uğur Koçoğulları

-Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Türkiye, Güncel

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