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Sağlıkçılardan ihtiyaç sahiplerine destek

Sağlıkçılardan ihtiyaç sahiplerine destek Korona virüs salgını sebebiyle Türkiye genelinde başlatılan dayanışma örneklerinin en güzellerinden birisi Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yaşandı.

16.04.2020 19:55 | Son Güncelleme: 16.04.2020 19:57
Sağlıkçılardan ihtiyaç sahiplerine destek
BURSA - Korona virüs salgını sebebiyle Türkiye genelinde başlatılan dayanışma örneklerinin en güzellerinden birisi Bursa 'nın Orhangazi ilçesinde yaşandı. Orhangazi Devlet Hastanesinde acil servis çalışanları, aralarında düzenledikleri organizasyonla aldıkları bir çok yardım kolisini ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere Sosyal Destek Vefa Grubuna teslim etti.
Devlet Hastanesi acil servisinde görevli sağlık çalışanlar, kendi aralarında topladıkları paralarla aldıkları çok sayıda gıda kolisini ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere Orhangazi Kaymakamlığı Sosyal Destek Vefa Grubu'na teslim etti. Aldıkları gıda kolilerini Vefa Timinin görev yaptığı binaya getiren sağlık çalışanları, kolileri de kendi elleri ile araçtan indirip yardım bekleyen vatandaşlara ulaştırılmak üzere Vefa Timine teslim etti. Acil servis sağlık çalışanlarından Mehmet Bayrak, Türkiye ve dünyanın çok sıkıntılı bir süreçten geçtiğini belirterek, "Haliyle sokağa çıkamayan, ihtiyacını karşılamayan insanlara devletimiz elinden geldiğince yardım ediyor. Fakat her şeyi devletten beklemememiz gerekiyor. Bizim de çorbada tuzumuz ve katkımız olsun diye biz de böyle bir proje hayata geçirdik" dedi.
Mehmet Bayrak, Türk toplumun tamamının sağlık çalışanlarına sahip çıktığına vurgu yaparak, "Biz de kendi aramızda yaptığımız bu organizasyon ile karınca kararınca böyle bir çalışma yaptık" diye konuştu.
Kolileri teslim alan Vefa Timi ise sağlık çalışanlarını alkışladı. Sağlıkçılardan ihtiyaç sahiplerine destek

Kaynak: İHA

Etiketler: Orhangazi, Türkiye, Bursa, Genel
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