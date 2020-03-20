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Sağlıkçılardan vatandaşa alkışlı teşekkür

Sağlıkçılardan vatandaşa alkışlı teşekkür Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısının ardından, Türkiye'nin dört bir yanında balkonlara ve pencerelere çıkarak sağlıkçılara alkışla destek olan vatandaşlara, Gaziantep'teki sağlıkçılar da alkışla teşekkür etti.

20.03.2020 15:59 | Son Güncelleme: 20.03.2020 16:00
Sağlıkçılardan vatandaşa alkışlı teşekkür
GAZİANTEP - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısının ardından, Türkiye'nin dört bir yanında balkonlara ve pencerelere çıkarak sağlıkçılara alkışla destek olan vatandaşlara, Gaziantep'teki sağlıkçılar da alkışla teşekkür etti.
Dünya'nın pek çok noktası ile Türkiye'yi de etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle gece gündüz hastalık riskini göze alarak çalışmak zorunda kalan sağlık personeline gelen alkış desteğine sağlıkçılar da aynı şekilde cevap verdi.
Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Anabilim Dalı'nda çalışan sağlıkçılar kendilerine verilen destek karşısında çok duygulandıklarını dile getirerek vatandaşlara teşekkür etti. Arkadaşları adına açıklama yapan sağlıkçılardan biri, "Vatandaşlarımıza dün bizi motive edecek alkışları için teşekkür ediyoruz. Bizler de sizlere bir alkış borçluyuz. Acilleri gereksiz meşgul etmediğiniz için, Sağlık Bakanlığı'nın tüm önerilerine uyduğunuz için ve kendinizden sonra bizi de korumaya çalıştığınız için hepinize teşekkür ediyoruz. Bizler de sizleri alkışlıyoruz" dedi.
Konuşmanın ardından alanda bulunan sağlıkçılar, kendilerine destek olan vatandaşlara alkışla teşekkür etti. Sağlıkçılardan vatandaşa alkışlı teşekkür

Kaynak: İHA

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Sağlıkçılardan vatandaşa alkışlı teşekkür
Etiketler : Genel

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