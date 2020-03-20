Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Sağlıkçılardan vatandaşlara 'evde kalın' mesajı - Haberler

Sağlıkçılardan vatandaşlara "evde kalın" mesajı

Kırıkkale'de sağlık personelleri Korona virüse karşı vatandaşlara "Biz sizin için buradayız, evde kalın" mesajı verdi.

20.03.2020 21:53 | Son Güncelleme: 20.03.2020 21:53
Sağlıkçılardan vatandaşlara
Kırıkkale 'de sağlık personelleri Korona virüse karşı vatandaşlara "Biz sizin için buradayız, evde kalın" mesajı verdi. Bazı mahalle sakinleri de sağlıkçıları alkışlarıyla destekledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısının ardından sosyal medyada dün başlatılan ve bugün de devam eden duyuruların ardından evlerinin camlarına ve balkonuna çıkanlar, saat 21.00'de 1 dakika boyunca sağlık çalışanlarını alkışladı. Bazı mahalle sakinleri de evlerinin ışıklarını kapatıp açtı. Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi sağlık personelleri de bir araya gelerek vatandaşlara "Biz sizin için buradayız, evde kalın" mesajı verdi. Kent merkezindeki apartman sakinleri balkon ve pencerelere çıkarak sağlık personelleri için alkış tutarak moral desteği verdi.

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlü bir devlettir"

Sağlık personelleri adına vatandaşlara teşekkürlerini ileten Acil Serviste görevli Paşacan Cebeci, "Vatandaşlarımızdan teveccühlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Aynı şekilde bakanımızın da bizim yanımızda olduğunu bize sonsuz destek verdiğini biliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlü bir devlettir. Bu zor günleri de atlatacaktır. Tüm devlet memurları gibi bizde görevimizin başındayız. Vatandaşlarımıza da 'evde kalın' diyoruz. Hastane idaremiz İl Sağlık Müdürlüğü gerekli bütün tedbirleri almıştır. Biz buradayız, çalışıyoruz. Görevimizin de sorumluluklarımızın da bilincindeyiz. Vatandaşlarımız için devletimiz için buradayız, görevimizi yapacağız" ifadelerine yer verdi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Etiketler : fahrettin koca, Kırıkkale, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Türkiye’de koronadan ölenlerin sayısı 9’a, vaka sayısı ikiye katlandı Haberler
Türkiye'de koronadan ölenlerin sayısı 9'a, vaka sayısı ikiye katlandı
Korona denetimleri ortaya çıkardı! Evde durmuyorlar Haberler
Korona denetimleri ortaya çıkardı! Evde durmuyorlar
Koronavirüse aldırmıyorlar! Seyyar satıcıdan çay alıp sohbet ettiler Haberler
Koronavirüse aldırmıyorlar! Seyyar satıcıdan çay alıp sohbet ettiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan sağlık çalışanlarına alkışlarla destek verdi Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan sağlık çalışanlarına alkışlarla destek verdi
Sağlık Bakanlığı, tüm özel hastaneleri pandemi hastanesi ilan etti Haberler
Sağlık Bakanlığı, tüm özel hastaneleri pandemi hastanesi ilan etti
Cumhurbaşkanlığı yurt dışındaki öğrencilere koronavirüs çağrısı yaptı Haberler
Cumhurbaşkanlığı yurt dışındaki öğrencilere koronavirüs çağrısı yaptı
Çinli Başkan, İtalya’nın karantina politikasını eleştirdi Haberler
Çinli Başkan, İtalya'nın karantina politikasını eleştirdi
Sağlık Bakanı Koca’nın çağrısı sonrası destek çığ gibi büyüyor Haberler
Sağlık Bakanı Koca'nın çağrısı sonrası destek çığ gibi büyüyor

Son Dakika Güncel Haberleri

"5 hastamızı kaybettik, hasta sayımız 670'e ulaştı" - Haber Otomobil ormanlık alana uçtu: 1 ölü, 1 yaralı - Haber İsrail'de yeni tip koronavirüs kaynaklı ilk ölüm - Haber İşaret diliyle "Evde kal Türkiye" çağrısı - Haber Sağlık çalışanlarına alkışlı destek - Haber Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 9'a, vaka sayısı 670'e yükseldi - Haber Denetimler yurt dışından gelenlerin karantina kuralına uymadıklarını ortaya çıkardı - Haber Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan sağlık çalışanlarına alkışlarla destek verdi - Haber Son Dakika: Sağlık Bakanlığı'ndan 12 maddelik koronavirüs genelgesi! Özel ve Vakıf hastaneleri pandemi hastanesi ilan edildi - Haber Son dakika: Cumhurbaşkanlığı yurt dışındaki öğrencilere koronavirüs çağrısı yaptı - Haber Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay, en riskli 5 şehrimizi açıkladı - Haber
Loading