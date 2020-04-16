Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Sağlıkçılardan 'Vefa'ya vefa

Korona virüs salgını sebebiyle Türkiye genelinde başlatılan dayanışma örneklerinin en güzellerinden birisi Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yaşandı.

16.04.2020 18:29 | Son Güncelleme: 16.04.2020 18:30
Sağlıkçılardan 'Vefa'ya vefa
Korona virüs salgını sebebiyle Türkiye genelinde başlatılan dayanışma örneklerinin en güzellerinden birisi Bursa 'nın Orhangazi ilçesinde yaşandı. Orhangazi Devlet Hastanesinde acil servis çalışanları, aralarında düzenledikleri organizasyonla aldıkları bir çok yardım kolisini ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere Sosyal Destek Vefa Grubuna teslim etti.

Devlet Hastanesi acil servisinde görevli sağlık çalışanlar, kendi aralarında topladıkları paralarla aldıkları çok sayıda gıda kolisini ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere Orhangazi Kaymakamlığı Sosyal Destek Vefa Grubu'na teslim etti. Aldıkları gıda kolilerini Vefa Timinin görev yaptığı binaya getiren sağlık çalışanları, kolileri de kendi elleri ile araçtan indirip yardım bekleyen vatandaşlara ulaştırılmak üzere Vefa Timine teslim etti. Acil servis sağlık çalışanlarından Mehmet Bayrak, Türkiye ve dünyanın çok sıkıntılı bir süreçten geçtiğini belirterek, "Haliyle sokağa çıkamayan, ihtiyacını karşılamayan insanlara devletimiz elinden geldiğince yardım ediyor. Fakat her şeyi devletten beklemememiz gerekiyor. Bizim de çorbada tuzumuz ve katkımız olsun diye biz de böyle bir proje hayata geçirdik" dedi.

Mehmet Bayrak, Türk toplumun tamamının sağlık çalışanlarına sahip çıktığına vurgu yaparak, "Biz de kendi aramızda yaptığımız bu organizasyon ile karınca kararınca böyle bir çalışma yaptık" diye konuştu.

Kolileri teslim alan Vefa Timi ise sağlık çalışanlarını alkışladı. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Orhangazi, Türkiye, Bursa, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Candan, virüsten 8 kişinin öldüğü memleketine ’Evde kal’ çağrısı yaptı Haberler
Candan, virüsten 8 kişinin öldüğü memleketine "Evde kal" çağrısı yaptı
Acun Ilıcalı, çocukluk fotoğrafını paylaştı Haberler
Acun Ilıcalı, çocukluk fotoğrafını paylaştı
Karedeki 16 kişi, Esed’e gönderilen 2 koli koronavirüs yardımı başında poz verdi Haberler
Karedeki 16 kişi, Esed'e gönderilen 2 koli koronavirüs yardımı başında poz verdi
Korona 125 vatandaşımızın daha canını aldı, toplam sayı 1643’e yükseldi Haberler
Korona 125 vatandaşımızın daha canını aldı, toplam sayı 1643'e yükseldi
Türkiye’de için harika haber! Bir günde 1415 kişi koronayı atlattı Haberler
Türkiye'de için harika haber! Bir günde 1415 kişi koronayı atlattı
Erdoğan’ın başlattığı kampanyada ne kadar para toplandığı netleşti Haberler
Erdoğan'ın başlattığı kampanyada ne kadar para toplandığı netleşti
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti Haberler
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu Haberler
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu
Haberler ›› Güncel ››Sağlıkçılardan 'Vefa'ya vefa - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:56: Kudüs İslami Vakıflar Konseyi, yeni tipi koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Mescid-i Aksa'nın ramazan... - Haber 19:55: Theatre stage in Tehran turns into atelier for production of face masks - Haber 19:54: Adana'da toplu taşıma araçlarına Kovid-19 denetimi - Haber 19:52: Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 7 bin 89'a ulaştı - Haber 19:50: Polisin takibe aldığı otomobilde yarım kilo 'eroin' ele geçirildi: 3 tutuklama - Haber 19:37: Son Dakika: Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs tedavisi tamamlanan 1415 kişi daha taburcu edildi - Haber 19:33: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 125 artarak 1643'e yükseldi - Haber 19:23: Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin saysı 22 bin 170'e yükseldi - Haber 16:26: Son Dakika: Motorinin litre fiyatına 21 kuruş indirim geldi - Ekonomi 08:51: Koronavirüs salgınından sonra yapılan ankete göre, Erdoğan'a destek son 2 ayda artış gösterdi - Haberler