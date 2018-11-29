Sağlıkçılardan Zamandan Kazandıran Enjektör Projesi - Erzurum

29 Kasım 2018 Perşembe 14:41



29 Kasım 2018 Perşembe 14:41

FAHRETTİN GÖK - Erzurum'da iki sağlık çalışanının tasarruf, iş kazalarının önlenmesi, hijyen ve sıfır atık bakımından önemli katkı sağlayacağına inanarak "Bir tık, bir cıs" adıyla geliştirdiği "üçlü enjektör" projesi, Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından koruma altına alındı.Erzurum'un Tortum İlçe Devlet Hastanesinde başhemşire olarak görev yapan Elif Özbek, hasta vatandaşlara iğne yapılmadan önce farklı tüp ve şişelerden alınarak karışımı yapılan steril su (distile) ve toz ilacın (flakon) bir ünitede toplanması yönündeki fikrini, AR-GE çalışmaları yapan aynı hastanenin müdürü Dursun Saraçoğlu ile paylaştı.Saraçoğlu, çok beğendiği ve sağlık alanına yenilik katacağına inandığı bu fikrin geliştirilerek proje dönüştürmek için Özbek ile kolları sıvadı.Günler süren çalışma sonucu toz ilaç ve steril suyun bir arada olduğu 5 ayrı formül ortaya çıkaran Saraçoğlu ve Özbek, ardından bunun enjektör içinde karışımının yapılması yönünde "Bir tık, bir cıs" adıyla "üçlü enjektör" projesini ortaya çıkardı.Her hangi bir hastalık şikayetiyle sağlık kuruluşlarına müracaat eden vatandaşlara toz ilaç, steril su ve enjektör arasındaki 12 aşamalı sürecin ardından iğne yapılabildiğini belirleyen iki sağlık çalışanı, projeleriyle bunu sadece 3 aşamaya düşürmeyi başardı.İş gücü ve ekonomik tasarruf, kazaların önlenmesi, sıfır atık ve hijyen bakımından ülke ekonomisi ile sağlık alanına büyük katkı sağlayacağına inanılan proje, özel bir üniversite aracılığıyla Haziran 2017'de sunulduğu TÜRKPATENT tarafından koruma altına alındı.Hastane Müdürü Dursun Saraçoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başhemşire Elif Özbek'in sunduğu fikri geliştirip projelendirerek gerekli başvuruları yaptıklarını anlattı.Projenin sağlık alanında önemli katkı sunacağını anlatan Saraçoğlu, şu ifadeleri kullandı:"Projede hedef kitlemiz insanlar ve bu bütün insanlar üzerinde kullanılabilecek bir enjektördür. Hayvanlarda da kullanılabilecek bu enjektör çok pratik ve zaman kazandırıcıdır. Tedavide zaman kaybı olmayacak. Büyük hastanelerin acil servislerine gece 700-800 hasta geliyor. Bu durumda bir dakika bile çok kıymetli ve hayat kurtarıcıdır. Bu enjektör ile bir dakika önce hastanın ağrı ve sızısı dindirilir. Bütün kurumlar sıfır atık projesini uyguluyor. Bizim 'bir tık, bir cıs' dediğimiz enjektör sistemimizde hem tıbbi atık azalacak hem maliyet düşecek hem de zamandan tasarruf sağlanacak"Saraçoğlu, mevcut tedavi yönteminde iğne öncesi sistemsel olarak 12 işlemin yapıldığını belirterek, bunun ambalajların açılması ve atılmasıyla 21 işleme çıktığını dile getirdi.Projeye göre hastalara uygulanacak tedavinin 3, ilaç paketinin açılması ve çöplerinin atılmasıyla işlem sayısını en çok 5'e düşürdüklerine işaret eden Saraçoğlu, "Böyle güzel çalışmaların da toplumumuza örnek olmasını istiyoruz. sadece sağlık alanında değil tüm alanlarda pozitif farkındalıklı çalışmalar yapılsın. Zaman, işgücü, kazalar ve ekonomik anlamda her türlü kazanım söz konusu olabilir." dedi."İki form bir birinin içine kolaylıkla karışacak"Çalışmayla ilgili bilgi veren başhemşire Elif Özbek de, çok yataklı sağlık kuruluşlarında hastalara tedavilerin uygulanması hazırlıkların önceden başladığını fakat bu sayede önceden hazırlamaya gerek kalmayacağını söyledi.Enjektörün üretime geçmesi sonrasında daha steril bir ortam olacağına işaret eden Özbek, şunları kaydetti:"Hastalara daha çok vakit ayıracak bir sistem oluşuyor. İki form bir birinin içine kolaylıkla karışacak. Bazı formlar sıvı ile sıvının karışımı olarak da hastalara uygulanabiliyor. Enjektörün pompasını bir tık ilerlettiğimizde içinde bulunan su formu toz formuna geçecek. Bu şekilde enjektörün içinde karışım olacak. Ardından hastanın uygulama kısmına geçiş olacak. Ardından kapağını açıp direk hastaya uygulama kısmına geçilecek. Bu fikir lise yıllarından beri aklımdaydı. Projesini hazırlayıp başvuruyu yaptık. TÜRKPATENT de önemli bularak koruma altına aldı."