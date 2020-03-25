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Sağlıkçıların el dezenfektanı hastane eczanesinde hazırlanıyor

Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında sağlık personelinin ihtiyacını karşılamak amacıyla el dezenfektanı üretiliyor.

25.03.2020 17:04 | Son Güncelleme: 25.03.2020 17:09
Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında sağlık personelinin ihtiyacını karşılamak amacıyla el dezenfektanı üretiliyor.
Salgının ardından el dezenfektanı kullanma eğiliminin artması üzerine Bolu Sağlık Müdürlüğü kendi bünyesinde tedbir almaya karar verdi.
İzzet Baysal Devlet Hastanesinin Köroğlu Ünitesindeki eczanede görevli personel de bu kapsamda el dezenfektanı üretmeye başladı.
El dezenfektanı, Sağlık Bakanlığının "El Antiseptiği Hazırlama Kılavuzu"nu baz alarak hijyenik ortamda hazırlıyor.
Şişelendikten sonra 72 saat bekletilen el dezenfektanı, İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı hastanelerin ihtiyacını karşılıyor.
"El ve yüzey dezenfektanı ihtiyacı arttı"
İzzet Baysal Devlet Hastanesi Başhekimi Mustafa Gürdal, gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınının el ve yüzey dezenfektanı ihtiyacını artırdığını söyledi.
Gürdal, kendi imkanlarıyla bu ihtiyacı karşılama yoluna gittiklerini anlatarak, "Sağlık Bakanlığının 'El Antiseptiği Hazırlama Kılavuzu'nu örnek alarak kendi hastanemizde, eczacılarımızla el dezenfektanı hazırlamaktayız." dedi.
Hastane eczanesinde kendi ihtiyaçlarını karşılayacak kadar üretim yaptıklarını dile getiren Gürdal, şunları söyledi:
"Ekibimizle şu an için ihtiyacımızı karşılayacak düzeyde üretim yapmaktayız. Yaklaşık 40-50 litre bizim hastane ihtiyacımızı karşılamakta. Süreç ilerledikçe, ihtiyaç artarsa kapasitemizi 2-3 kat artırabiliriz. Piyasada satılan el antiseptikleriyle kıyasladığımız zaman, yaklaşık üçte bir oranında daha ekonomik bir şekilde hazırlamaktayız."
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Sağlıkçıların el dezenfektanı hastane eczanesinde hazırlanıyor

Kaynak: AA

Etiketler: İzzet Baysal, Bolu, Güncel

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Sağlıkçıların el dezenfektanı hastane eczanesinde hazırlanıyor

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