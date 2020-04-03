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Sağlıkçıların siper maskeleri gençlik liderlerinden

Sağlıkçıların siper maskeleri gençlik liderlerinden Muş Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı gençlik merkezinde görevli gençlik liderleri, korona virüse karşı mücadele kapsamında çalışan sağlıkçılar için günde 500 adet yüz koruyucu siperlik üretimi yapıyor.

03.04.2020 11:44 | Son Güncelleme: 03.04.2020 11:46
Sağlıkçıların siper maskeleri gençlik liderlerinden
MUŞ - Muş Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı gençlik merkezinde görevli gençlik liderleri, korona virüse karşı mücadele kapsamında çalışan sağlıkçılar için günde 500 adet yüz koruyucu siperlik üretimi yapıyor.
Gençlik merkezinde kurulan atölyede mesai mefhumu gözetmeyen liderler, 5 aşamadan geçirdikleri malzemeleri koruyucu maskeye dönüştürüyor. Dezenfekte edilen atölyede sosyal mesafe kurallarına uyarak üretim yapan liderler, günde yaklaşık 500 adet yüz koruyucu siperlik maske üreterek sağlıkçılara destek oluyor.
Maske üretimiyle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Muş Gençlik Merkezi Müdürü Kasım Demirçim, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ildeki 81 gençlik merkezinde sağlık çalışanlarına destek kapsamında siper maske üretimi yaptıklarını söyledi. Gençlik liderlerinin mesai mefhumu gözetmeksizin çalıştıklarını ifade eden Demirçim, "Gece gündüz gelip maske üretimlerine iştirak ediyorlar. Tabi ki burada amacımız sağlık çalışanlarımıza destek olmaktır" dedi.
Gençlik Lideri Zülküf Zekai Talay ise mesai mefhumu düşünmeden sağlık çalışanlarına destek amaçlı maske üretimine devam ettiklerini söyledi.
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Sağlıkçıların siper maskeleri gençlik liderlerinden

Kaynak: İHA

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