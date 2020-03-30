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Sağlıkçılarına vitamin takviyesi

Afyonkarahisar Belediyesi çalışanları sağlık çalışanlarının enerji ve moral bulmaları için hazırladıkları meyve paketlerini kendilerine teslim ettiler.

30.03.2020 11:00 | Son Güncelleme: 30.03.2020 11:00
Sağlıkçılarına vitamin takviyesi
Afyonkarahisar Belediyesi çalışanları sağlık çalışanlarının enerji ve moral bulmaları için hazırladıkları meyve paketlerini kendilerine teslim ettiler.

Afyonkarahisar Belediyesi tarafından, sağlık kuruluşlarına destek ziyaretinde bulunuldu. Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in talimatıyla Afyon Devlet Hastanesi ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesini ziyaret eden ekipler, sağlıkçılara 'C' vitamini depolamaları için meyve ikramında bulundu. Ziyaretlerde Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Karakuş, özverili çalışmalarından dolayı sağlıkçılarını tebrik ederek bu zorlu süreçte her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

Gece gündüz demeden vatandaşların sağlığı için fedakarca çalışan sağlık personelini kutlayan Başkan Yardımcısı Karakuş, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in selamlarını ileterek görevlerinde başarılar diledi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Etiketler: Devlet Hastanesi, Mehmet Zeybek, Afyon, Güncel
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